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Совфед принял заявление о приостановке участия делегации России в ПА ОБСЕ
Совфед принял заявление о приостановке участия делегации России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 03.07.2024
Совфед принял заявление о приостановке участия делегации России в ПА ОБСЕ
Совет Федерации на заседании в среду принял сенаторскую часть заявления российского парламента о приостановке участия делегации РФ в ПА ОБСЕ. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:24
2024-07-03T12:24
2024-07-03T12:24
россия
владимир джабаров
валентина матвиенко
обсе
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду принял сенаторскую часть заявления российского парламента о приостановке участия делегации РФ в ПА ОБСЕ. "Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации ФС РФ в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов РФ в бюджет ПА ОБСЕ. В период приостановки участия любые действия по внесению изменений в правила процедуры Ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными", - говорится в заявлении обеих палат российского парламента. Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров на пленарном заседании палаты 19 июня от лица комитета выступил за приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ. По его словам, позиция комитета была согласована с профильным комитетом Госдумы. Поводом для этой инициативы стало решение Румынии не выдавать визы членам российской делегации на ПА ОБСЕ из-за "российской агрессии на Украине". Председатель верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу и поручила подготовить проект решения о приостановке участия российской делегации в работе ПА ОБСЕ. Она заявила, что организация стала "ангажированной, украизированной" и от отсутствия России в ней потеряет только Ассамблея.
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россия, владимир джабаров, валентина матвиенко, обсе, совет федерации рф, госдума рф
Россия, Владимир Джабаров, Валентина Матвиенко, ОБСЕ, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Совфед принял заявление о приостановке участия делегации России в ПА ОБСЕ
Совфед принял заявление о приостановке участия делегации РФ в ПА ОБСЕ