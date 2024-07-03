https://ria.ru/20240703/sng-1957081049.html

Главы Минобороны стран СНГ разработают концепцию военного сотрудничества

Главы Минобороны стран СНГ разработают концепцию военного сотрудничества - РИА Новости, 03.07.2024

Главы Минобороны стран СНГ разработают концепцию военного сотрудничества

Министры обороны СНГ на заседании в Минске разработают проект концепции военного сотрудничества до 2030 года, сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:15

2024-07-03T13:15

2024-07-03T13:15

минск

сергей лебедев

снг

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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Министры обороны СНГ на заседании в Минске разработают проект концепции военного сотрудничества до 2030 года, сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев. "Важнейшим в содержании совместной работы министерств обороны государств СНГ очевидно станет разработка проекта концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2030 года, которая должна обозначить чёткие приоритеты и новые ориентиры взаимодействия наших стран на среднесрочную перспективу", - сказал он перед началом заседания Совета министров обороны СНГ.

https://ria.ru/20221209/oborona-1837452261.html

минск

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минск, сергей лебедев, снг