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Главы Минобороны стран СНГ разработают концепцию военного сотрудничества - РИА Новости, 03.07.2024
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13:15 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/sng-1957081049.html
Главы Минобороны стран СНГ разработают концепцию военного сотрудничества
Главы Минобороны стран СНГ разработают концепцию военного сотрудничества - РИА Новости, 03.07.2024
Главы Минобороны стран СНГ разработают концепцию военного сотрудничества
Министры обороны СНГ на заседании в Минске разработают проект концепции военного сотрудничества до 2030 года, сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:15
2024-07-03T13:15
минск
сергей лебедев
снг
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Министры обороны СНГ на заседании в Минске разработают проект концепции военного сотрудничества до 2030 года, сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев. "Важнейшим в содержании совместной работы министерств обороны государств СНГ очевидно станет разработка проекта концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2030 года, которая должна обозначить чёткие приоритеты и новые ориентиры взаимодействия наших стран на среднесрочную перспективу", - сказал он перед началом заседания Совета министров обороны СНГ.
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минск, сергей лебедев, снг
Минск, Сергей Лебедев, СНГ
Главы Минобороны стран СНГ разработают концепцию военного сотрудничества

Министры обороны СНГ разработают концепцию военного сотрудничества до 2030 года

© Фото : пресс-служба Президента БелоруссииВо время военного парада, посвященного 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков
Во время военного парада, посвященного 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : пресс-служба Президента Белоруссии
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Министры обороны СНГ на заседании в Минске разработают проект концепции военного сотрудничества до 2030 года, сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев.
"Важнейшим в содержании совместной работы министерств обороны государств СНГ очевидно станет разработка проекта концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2030 года, которая должна обозначить чёткие приоритеты и новые ориентиры взаимодействия наших стран на среднесрочную перспективу", - сказал он перед началом заседания Совета министров обороны СНГ.
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МинскСергей ЛебедевСНГ
 
 
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