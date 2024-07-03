https://ria.ru/20240703/shebekino-1957066553.html
Три человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Три человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Три человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Три сотрудника сельхозпредприятия в Шебекино ранены при обстреле со стороны Украины, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:31
2024-07-03T12:31
2024-07-03T12:45
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Три сотрудника сельхозпредприятия в Шебекино ранены при обстреле со стороны Украины, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Окраина города Шебекино попала под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. В результате прилета снаряда произошло возгорание на территории сельхозпредприятия. Трое сотрудников получили различные осколочные ранения. По данным медицины катастроф, у двух мужчин состояние средней степени тяжести, у третьего — лёгкая. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Глава области добавил, что пожарные расчеты оперативно потушили очаг возгорания. На территории предприятия также поврежден грузовой автомобиль. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул Гладков.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от украинской границы.
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Три человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Гладков: три сотрудника сельхозпредприятия в Шебекино пострадали при обстреле
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости.
Три сотрудника сельхозпредприятия в Шебекино ранены при обстреле со стороны Украины, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
"Окраина города Шебекино попала под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. В результате прилета снаряда произошло возгорание на территории сельхозпредприятия. Трое сотрудников получили различные осколочные ранения. По данным медицины катастроф, у двух мужчин состояние средней степени тяжести, у третьего — лёгкая. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.
Глава области добавил, что пожарные расчеты оперативно потушили очаг возгорания. На территории предприятия также поврежден грузовой автомобиль. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул Гладков.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от украинской границы.