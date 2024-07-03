https://ria.ru/20240703/shebekino-1957066553.html

Три человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Три человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024

Три человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Три сотрудника сельхозпредприятия в Шебекино ранены при обстреле со стороны Украины, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:31

2024-07-03T12:31

2024-07-03T12:45

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Три сотрудника сельхозпредприятия в Шебекино ранены при обстреле со стороны Украины, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Окраина города Шебекино попала под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. В результате прилета снаряда произошло возгорание на территории сельхозпредприятия. Трое сотрудников получили различные осколочные ранения. По данным медицины катастроф, у двух мужчин состояние средней степени тяжести, у третьего — лёгкая. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Глава области добавил, что пожарные расчеты оперативно потушили очаг возгорания. На территории предприятия также поврежден грузовой автомобиль. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул Гладков.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия