https://ria.ru/20240703/samolet-1957201208.html

Самолет Анталия — Волгоград вынужденно сел в Астрахани для дозаправки

Самолет Анталия — Волгоград вынужденно сел в Астрахани для дозаправки - РИА Новости, 03.07.2024

Самолет Анталия — Волгоград вынужденно сел в Астрахани для дозаправки

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Анталии в Волгоград, совершил вынужденную посадку для дозаправки, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:48

2024-07-03T18:48

2024-07-03T18:49

происшествия

анталия

волгоград

астрахань

уральские авиалинии

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ВОЛГОГРАД, 3 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Анталии в Волгоград, совершил вынужденную посадку для дозаправки, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. "Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" Анталия - Волгоград совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани для дозаправки", - сообщила Голодова.

https://ria.ru/20240417/dubay-1940583280.html

анталия

волгоград

астрахань

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происшествия, анталия, волгоград, астрахань, уральские авиалинии