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Самолет Анталия — Волгоград вынужденно сел в Астрахани для дозаправки
Самолет Анталия — Волгоград вынужденно сел в Астрахани для дозаправки - РИА Новости, 03.07.2024
Самолет Анталия — Волгоград вынужденно сел в Астрахани для дозаправки
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Анталии в Волгоград, совершил вынужденную посадку для дозаправки, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:48
2024-07-03T18:48
2024-07-03T18:49
происшествия
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астрахань
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ВОЛГОГРАД, 3 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Анталии в Волгоград, совершил вынужденную посадку для дозаправки, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. "Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" Анталия - Волгоград совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани для дозаправки", - сообщила Голодова.
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происшествия, анталия, волгоград, астрахань, уральские авиалинии
Происшествия, Анталия, Волгоград, Астрахань, Уральские авиалинии
Самолет Анталия — Волгоград вынужденно сел в Астрахани для дозаправки
Голодова: самолет Анталия — Волгоград вынужденно сел в Астрахани для дозаправки