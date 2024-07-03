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Соглашение между Монголией и ЕАЭС создаст новые возможности, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2024
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11:35 03.07.2024 (обновлено: 13:03 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/putin-1957049446.html
Соглашение между Монголией и ЕАЭС создаст новые возможности, заявил Путин
Соглашение между Монголией и ЕАЭС создаст новые возможности, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2024
Соглашение между Монголией и ЕАЭС создаст новые возможности, заявил Путин
Заключение соглашения между Монголией и ЕАЭС будет шагом, который создаст новые возможности для развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:35
2024-07-03T13:03
монголия
евразийский экономический союз
саммит шос в астане – 2024
россия
шос
владимир путин
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Заключение соглашения между Монголией и ЕАЭС будет шагом, который создаст новые возможности для развития, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в рамках саммита ШОС в Астане провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом."Сейчас в стадии завершения находится работа над соглашением между Монголией и ЕврАзЭС. Мне кажется, это будет еще одним хорошим шагом, который не только будет укреплять формально договорно-правовую базу наших отношений, но и создаст реальные новые возможности для расширения нашего взаимодействия", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240703/putin-1957053825.html
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монголия, евразийский экономический союз, саммит шос в астане – 2024, россия, шос, владимир путин
Монголия, Евразийский экономический союз, Саммит ШОС в Астане – 2024, Россия, ШОС, Владимир Путин
Соглашение между Монголией и ЕАЭС создаст новые возможности, заявил Путин

Путин: соглашение между Монголией и ЕАЭС создаст новые возможности для развития

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Заключение соглашения между Монголией и ЕАЭС будет шагом, который создаст новые возможности для развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в рамках саммита ШОС в Астане провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
«
"Сейчас в стадии завершения находится работа над соглашением между Монголией и ЕврАзЭС. Мне кажется, это будет еще одним хорошим шагом, который не только будет укреплять формально договорно-правовую базу наших отношений, но и создаст реальные новые возможности для расширения нашего взаимодействия", - сказал Путин.
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МонголияЕвразийский экономический союзСаммит ШОС в Астане – 2024РоссияШОСВладимир Путин
 
 
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