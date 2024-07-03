https://ria.ru/20240703/putin-1957049446.html

Соглашение между Монголией и ЕАЭС создаст новые возможности, заявил Путин

Соглашение между Монголией и ЕАЭС создаст новые возможности, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2024

Соглашение между Монголией и ЕАЭС создаст новые возможности, заявил Путин

Заключение соглашения между Монголией и ЕАЭС будет шагом, который создаст новые возможности для развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:35

2024-07-03T11:35

2024-07-03T13:03

монголия

евразийский экономический союз

саммит шос в астане – 2024

россия

шос

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957051844_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_fdb42ad41f5f3a5affea620a3a7abecc.jpg

АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Заключение соглашения между Монголией и ЕАЭС будет шагом, который создаст новые возможности для развития, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в рамках саммита ШОС в Астане провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом."Сейчас в стадии завершения находится работа над соглашением между Монголией и ЕврАзЭС. Мне кажется, это будет еще одним хорошим шагом, который не только будет укреплять формально договорно-правовую базу наших отношений, но и создаст реальные новые возможности для расширения нашего взаимодействия", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240703/putin-1957053825.html

монголия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

монголия, евразийский экономический союз, саммит шос в астане – 2024, россия, шос, владимир путин