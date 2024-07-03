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В Большом театре состоится мировая премьера балета "Буря" - РИА Новости, 03.07.2024
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12:13 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/premera-1957058597.html
В Большом театре состоится мировая премьера балета "Буря"
В Большом театре состоится мировая премьера балета "Буря" - РИА Новости, 03.07.2024
В Большом театре состоится мировая премьера балета "Буря"
Мировая премьера балета Юрия Красавина "Буря" по пьесе Шекспира будет представлена на Новой сцене Большого театра, сообщает ВТБ, при поддержке которого создана... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:13
2024-07-03T12:13
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мировая премьера балета Юрия Красавина "Буря" по пьесе Шекспира будет представлена на Новой сцене Большого театра, сообщает ВТБ, при поддержке которого создана постановка. Хореографом спектакля стал заслуженный деятель искусств России, обладатель множества профессиональных премий Вячеслав Самодуров. Это уже его третья работа в Большом театре. Автор музыки – композитор Юрий Красавин, также создавший партитуру к балету "Пиковая дама", его премьера состоялась в конце прошлого года. Дирижер – заслуженный артист России Павел Клиничев. Костюмы к спектаклю придумал известный российский дизайнер Игорь Чапурин. Главные партии репетируют Ксения Жиганшина, Анастасия Сташкевич, Маргарита Шрайнер, Владислав Лантратов, Михаил Лобухин, Денис Савин, Дмитрий Смилевски и другие. "Буря" станет завершающей балетной премьерой 248-го сезона Большого театра. Показы состоятся с 4 по 7 июля. "С Большим театром нас связывают многолетние теплые отношения, банк c большой ответственностью относится к участию в работе его Попечительского совета. Всегда очень волнительно, когда к премьере готовится абсолютно новый спектакль, музыка для которого была создана специально для этой постановки на сцене Большого театра. Пьеса "Буря", написанная 400 лет назад, обретет новое прочтение и будет рассказана новым музыкальным и хореографическим языком", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой. Как отметили в ВТБ, в рамках своей программы "Культурная страна" банк поддерживает проекты многих ключевых культурных учреждений страны, реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.
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культура, москва, большой театр, втб (банк)
Культура, Москва, Большой театр, ВТБ (банк)

В Большом театре состоится мировая премьера балета "Буря"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра в Москве
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Большого театра в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мировая премьера балета Юрия Красавина "Буря" по пьесе Шекспира будет представлена на Новой сцене Большого театра, сообщает ВТБ, при поддержке которого создана постановка.
Хореографом спектакля стал заслуженный деятель искусств России, обладатель множества профессиональных премий Вячеслав Самодуров. Это уже его третья работа в Большом театре. Автор музыки – композитор Юрий Красавин, также создавший партитуру к балету "Пиковая дама", его премьера состоялась в конце прошлого года. Дирижер – заслуженный артист России Павел Клиничев. Костюмы к спектаклю придумал известный российский дизайнер Игорь Чапурин.
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Главные партии репетируют Ксения Жиганшина, Анастасия Сташкевич, Маргарита Шрайнер, Владислав Лантратов, Михаил Лобухин, Денис Савин, Дмитрий Смилевски и другие.
"Буря" станет завершающей балетной премьерой 248-го сезона Большого театра. Показы состоятся с 4 по 7 июля.
"С Большим театром нас связывают многолетние теплые отношения, банк c большой ответственностью относится к участию в работе его Попечительского совета. Всегда очень волнительно, когда к премьере готовится абсолютно новый спектакль, музыка для которого была создана специально для этой постановки на сцене Большого театра. Пьеса "Буря", написанная 400 лет назад, обретет новое прочтение и будет рассказана новым музыкальным и хореографическим языком", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой.
Как отметили в ВТБ, в рамках своей программы "Культурная страна" банк поддерживает проекты многих ключевых культурных учреждений страны, реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.
 
КультураМоскваБольшой театрВТБ (банк)
 
 
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