https://ria.ru/20240703/premera-1957058597.html

В Большом театре состоится мировая премьера балета "Буря"

В Большом театре состоится мировая премьера балета "Буря" - РИА Новости, 03.07.2024

В Большом театре состоится мировая премьера балета "Буря"

Мировая премьера балета Юрия Красавина "Буря" по пьесе Шекспира будет представлена на Новой сцене Большого театра, сообщает ВТБ, при поддержке которого создана... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:13

2024-07-03T12:13

2024-07-03T12:13

культура

москва

большой театр

втб (банк)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мировая премьера балета Юрия Красавина "Буря" по пьесе Шекспира будет представлена на Новой сцене Большого театра, сообщает ВТБ, при поддержке которого создана постановка. Хореографом спектакля стал заслуженный деятель искусств России, обладатель множества профессиональных премий Вячеслав Самодуров. Это уже его третья работа в Большом театре. Автор музыки – композитор Юрий Красавин, также создавший партитуру к балету "Пиковая дама", его премьера состоялась в конце прошлого года. Дирижер – заслуженный артист России Павел Клиничев. Костюмы к спектаклю придумал известный российский дизайнер Игорь Чапурин. Главные партии репетируют Ксения Жиганшина, Анастасия Сташкевич, Маргарита Шрайнер, Владислав Лантратов, Михаил Лобухин, Денис Савин, Дмитрий Смилевски и другие. "Буря" станет завершающей балетной премьерой 248-го сезона Большого театра. Показы состоятся с 4 по 7 июля. "С Большим театром нас связывают многолетние теплые отношения, банк c большой ответственностью относится к участию в работе его Попечительского совета. Всегда очень волнительно, когда к премьере готовится абсолютно новый спектакль, музыка для которого была создана специально для этой постановки на сцене Большого театра. Пьеса "Буря", написанная 400 лет назад, обретет новое прочтение и будет рассказана новым музыкальным и хореографическим языком", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой. Как отметили в ВТБ, в рамках своей программы "Культурная страна" банк поддерживает проекты многих ключевых культурных учреждений страны, реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.

https://ria.ru/20240611/vystavka-1952155703.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

культура, москва, большой театр, втб (банк)