https://ria.ru/20240703/posol-1957063031.html

Румынского посла вызвали в МИД России

Румынского посла вызвали в МИД России - РИА Новости, 03.07.2024

Румынского посла вызвали в МИД России

Посла Румынии в России Кристиана Истрате вызвали в МИД, чтобы объявить о высылке одного из дипломатов, сообщило внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:21

2024-07-03T12:21

2024-07-03T13:41

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Посла Румынии в России Кристиана Истрате вызвали в МИД, чтобы объявить о высылке одного из дипломатов, сообщило внешнеполитическое ведомство."Третьего июля в МИД России был вызван посол Румынии в Москве К. Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Румынии", — говорится в пресс-релизе.На Смоленской площади пояснили, что это ответ на ничем не мотивированное решение Бухареста выслать российского дипломата.МИД Румынии 24 мая объявил дипломатического сотрудника посольства России персоной нон грата якобы "за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях".В дипмиссии отвергли все обвинения, подчеркнув, что решение Бухареста направлено на ухудшение двусторонних отношений. Ранее местные СМИ писали о задержании гражданина Румынии, который якобы фотографировал военные объекты НАТО и передавал снимки российскому посольству.

https://ria.ru/20240315/rumyniya-1933086394.html

https://ria.ru/20240411/diplomaty-1939335219.html

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