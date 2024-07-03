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Румынского посла вызвали в МИД России - РИА Новости, 03.07.2024
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12:21 03.07.2024 (обновлено: 13:41 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/posol-1957063031.html
Румынского посла вызвали в МИД России
Румынского посла вызвали в МИД России - РИА Новости, 03.07.2024
Румынского посла вызвали в МИД России
Посла Румынии в России Кристиана Истрате вызвали в МИД, чтобы объявить о высылке одного из дипломатов, сообщило внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:21
2024-07-03T13:41
россия
румыния
в мире
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Посла Румынии в России Кристиана Истрате вызвали в МИД, чтобы объявить о высылке одного из дипломатов, сообщило внешнеполитическое ведомство."Третьего июля в МИД России был вызван посол Румынии в Москве К. Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Румынии", — говорится в пресс-релизе.На Смоленской площади пояснили, что это ответ на ничем не мотивированное решение Бухареста выслать российского дипломата.МИД Румынии 24 мая объявил дипломатического сотрудника посольства России персоной нон грата якобы "за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях".В дипмиссии отвергли все обвинения, подчеркнув, что решение Бухареста направлено на ухудшение двусторонних отношений. Ранее местные СМИ писали о задержании гражданина Румынии, который якобы фотографировал военные объекты НАТО и передавал снимки российскому посольству.
https://ria.ru/20240315/rumyniya-1933086394.html
https://ria.ru/20240411/diplomaty-1939335219.html
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россия, румыния, в мире, москва
Россия, Румыния, В мире, Москва
Румынского посла вызвали в МИД России

МИД объявил дипломата посольства Румынии персоной нон грата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Посла Румынии в России Кристиана Истрате вызвали в МИД, чтобы объявить о высылке одного из дипломатов, сообщило внешнеполитическое ведомство.
"Третьего июля в МИД России был вызван посол Румынии в Москве К. Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Румынии", — говорится в пресс-релизе.
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На Смоленской площади пояснили, что это ответ на ничем не мотивированное решение Бухареста выслать российского дипломата.
МИД Румынии 24 мая объявил дипломатического сотрудника посольства России персоной нон грата якобы "за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях".
В дипмиссии отвергли все обвинения, подчеркнув, что решение Бухареста направлено на ухудшение двусторонних отношений.
Ранее местные СМИ писали о задержании гражданина Румынии, который якобы фотографировал военные объекты НАТО и передавал снимки российскому посольству.
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