https://ria.ru/20240703/posol-1957063031.html
Румынского посла вызвали в МИД России
Румынского посла вызвали в МИД России - РИА Новости, 03.07.2024
Румынского посла вызвали в МИД России
Посла Румынии в России Кристиана Истрате вызвали в МИД, чтобы объявить о высылке одного из дипломатов, сообщило внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:21
2024-07-03T12:21
2024-07-03T13:41
россия
румыния
в мире
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Посла Румынии в России Кристиана Истрате вызвали в МИД, чтобы объявить о высылке одного из дипломатов, сообщило внешнеполитическое ведомство."Третьего июля в МИД России был вызван посол Румынии в Москве К. Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Румынии", — говорится в пресс-релизе.На Смоленской площади пояснили, что это ответ на ничем не мотивированное решение Бухареста выслать российского дипломата.МИД Румынии 24 мая объявил дипломатического сотрудника посольства России персоной нон грата якобы "за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях".В дипмиссии отвергли все обвинения, подчеркнув, что решение Бухареста направлено на ухудшение двусторонних отношений. Ранее местные СМИ писали о задержании гражданина Румынии, который якобы фотографировал военные объекты НАТО и передавал снимки российскому посольству.
https://ria.ru/20240315/rumyniya-1933086394.html
https://ria.ru/20240411/diplomaty-1939335219.html
россия
румыния
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, румыния, в мире, москва
Россия, Румыния, В мире, Москва
Румынского посла вызвали в МИД России
МИД объявил дипломата посольства Румынии персоной нон грата