https://ria.ru/20240703/pomosch-1957054185.html

Союз армян в Сочи закупает обмундирование и техсредства для бойцов СВО

Союз армян в Сочи закупает обмундирование и техсредства для бойцов СВО - РИА Новости, 03.07.2024

Союз армян в Сочи закупает обмундирование и техсредства для бойцов СВО

Обмундирование и технические средства закупаются для участников специальной военной операции Союзом армян России (САР), в организации гуманитарной помощи... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:52

2024-07-03T11:52

2024-07-03T11:52

надежные люди

сочи

россия

сво

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СОЧИ, 3 июл – РИА Новости. Обмундирование и технические средства закупаются для участников специальной военной операции Союзом армян России (САР), в организации гуманитарной помощи участвуют депутаты городского собрания Сочи, власти, неравнодушные, рассказал РИА Новости председатель городского отделения союза Сос Мартиросян. По его словам, помощь российским бойцам оказывается членами союза регулярно. Так, ко Дню Победы в мае в зону СВО передали четыре автомобиля "Нива", дизельные генераторы, спецпайки для подразделений, а также крупную партию гуманитарной помощи раненым в госпитали и бойцам на передовую. Семьям мобилизованных сочинцев оказывают материальную поддержку. "Помощь бойцам стала своего рода новой общностью людей, которые, несмотря на обеспеченность военнослужащих, считают своим долгом помогать российским солдатам, находящимся в зоне СВО. По заявкам военнослужащих закупаются и передаются обмундирование, технические средства и оборудование. Работа по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей местное отделение Союза армян России города Сочи проводит в тесном сотрудничестве с администрацией курорта", - сказал Мартиросян. Помогать необходимо даже при полном обеспечении российской армии, считает собеседник агентства. "Солдаты должны чувствовать, что они не одни, что за ними есть надежный тыл. Как бы хорошо ни была укомплектована армия, мы должны поддерживать бойцов и их семьи, а также оказывать посильную помощь. Наша поддержка очень важна для тех, кто сейчас на передовой борется за счастливое и спокойное будущее, за мирное небо. Члены местного отделения оказывают регулярную помощь российским военнослужащим и членам их семей и будут продолжать это делать. Главная задача тыла – поддерживать и оказывать посильную помощь бойцам, находящимся в зоне СВО. Только сплотившись, мы обязательно победим", - заключил Мартиросян.

https://ria.ru/20240703/pomosch-1957035665.html

сочи

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сочи, россия, сво