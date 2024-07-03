https://ria.ru/20240703/podrazdelenie-1957065474.html
Подполье: ВС России уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области
Подполье: ВС России уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.07.2024
Подполье: ВС России уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области
Подразделение украинских военных из приблизительно 20 человек и машины с боекомплектом были уничтожены в результате удара в Харьковской области, заявил РИА... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:29
2024-07-03T12:29
2024-07-03T13:02
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Подразделение украинских военных из приблизительно 20 человек и машины с боекомплектом были уничтожены в результате удара в Харьковской области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Третьего июля в два часа ночи был прилет в населенный пункт Русская Лозовая. Сообщают об уничтожении небольшого подразделения, около 20 военных и машины с боекомплектом", - сказал он.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
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харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей лебедев, безопасность
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Подполье: ВС России уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области
Подполье: ВС России уничтожили подразделение ВСУ в н.п. Русская Лозовая