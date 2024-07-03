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Подполье сообщило об уничтожении солдат ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 03.07.2024 (обновлено: 13:11 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/podpole-1957076769.html
Подполье сообщило об уничтожении солдат ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об уничтожении солдат ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.07.2024
Подполье сообщило об уничтожении солдат ВСУ в Харьковской области
До взвода украинских военных и вооружение уничтожены ударами в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:02
2024-07-03T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. До взвода украинских военных и вооружение уничтожены ударами в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Начало шестого утра 3 июля прилетело по пункту временной дислокации бандеровцев в населенном пункте Боровая. Взрывом уничтожен дом сельсовета, в который заселились бандеровцы. Всего было пять прилетов... Примерное количество бандеровцев, уничтоженных прилетом, – до взвода. По данным сопротивления, они буквально пару дней назад прибыли на ротацию", - сказал Лебедев. По его словам, в результате ударов взорвалась хозяйственная постройка, где украинские военные складировали небольшое количество боекомплектов. Лебедев уточнил, что на территории сельсовета находилось два пикапа с установленными турелями и, судя по взрыву, "в пикапах было то, что сдетонировало".
https://ria.ru/20240518/podpole-1946869753.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об уничтожении солдат ВСУ в Харьковской области

Лебедев: до взвода солдат ВСУ в Харьковской области уничтожили ударами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. До взвода украинских военных и вооружение уничтожены ударами в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Начало шестого утра 3 июля прилетело по пункту временной дислокации бандеровцев в населенном пункте Боровая. Взрывом уничтожен дом сельсовета, в который заселились бандеровцы. Всего было пять прилетов... Примерное количество бандеровцев, уничтоженных прилетом, – до взвода. По данным сопротивления, они буквально пару дней назад прибыли на ротацию", - сказал Лебедев.
По его словам, в результате ударов взорвалась хозяйственная постройка, где украинские военные складировали небольшое количество боекомплектов. Лебедев уточнил, что на территории сельсовета находилось два пикапа с установленными турелями и, судя по взрыву, "в пикапах было то, что сдетонировало".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьСергей Лебедев
 
 
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