https://ria.ru/20240703/podpole-1957076769.html

Подполье сообщило об уничтожении солдат ВСУ в Харьковской области

Подполье сообщило об уничтожении солдат ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.07.2024

Подполье сообщило об уничтожении солдат ВСУ в Харьковской области

До взвода украинских военных и вооружение уничтожены ударами в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:02

2024-07-03T13:02

2024-07-03T13:11

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. До взвода украинских военных и вооружение уничтожены ударами в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Начало шестого утра 3 июля прилетело по пункту временной дислокации бандеровцев в населенном пункте Боровая. Взрывом уничтожен дом сельсовета, в который заселились бандеровцы. Всего было пять прилетов... Примерное количество бандеровцев, уничтоженных прилетом, – до взвода. По данным сопротивления, они буквально пару дней назад прибыли на ротацию", - сказал Лебедев. По его словам, в результате ударов взорвалась хозяйственная постройка, где украинские военные складировали небольшое количество боекомплектов. Лебедев уточнил, что на территории сельсовета находилось два пикапа с установленными турелями и, судя по взрыву, "в пикапах было то, что сдетонировало".

https://ria.ru/20240518/podpole-1946869753.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, сергей лебедев