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Забайкальская ферма получила поддержку на расширение производства
Забайкальская ферма получила поддержку на расширение производства - РИА Новости, 03.07.2024
Забайкальская ферма получила поддержку на расширение производства
Компания "Эко-фуд" получила господдержку на расширение производства, теперь предприятие будет производить не только кроликов, но и рыбу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:50
2024-07-03T11:50
2024-07-03T11:50
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Компания "Эко-фуд" получила господдержку на расширение производства, теперь предприятие будет производить не только кроликов, но и рыбу, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Промышленное предприятие займется разведением рыбы - сибирского осетра и радужной форели. Уже вырыты котлованы, закуплено современное оборудование. "Фонд развития промышленности Забайкальского края помог предприятию микрозаймом. Его сумма - 9,5 миллиона рублей сроком на пять лет. Общий бюджет проекта - 24,5 миллиона рублей. Средства нашего займа были направлены на закуп нужного для разведения рыбы оборудования. Сейчас оно уже находится на ферме, дело только за монтажом", - сказала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. На ферме будут выращивать осетров и радужную форель. Планируют производить в год по 20 тонн форели и 2,15 тонны осетра. Уже построены помещения, котельная, готова скважина. Совсем скоро здания обогреют и начнут установку бассейнов для рыбы. "Возможно, к сентябрю мы уже запустим рыбу. Мальков закупим в Хабаровском крае, на Байкале, в Москве и Астраханской области. Для запуска аквафермы приедут специалисты из Амурской области. Я сам закончил аграрный институт и изучал как раз сибирского осетра. В данной системе разведения мы создадим все условия для успешного разведения рыбы. Кстати, лет через пять мы мечтаем заниматься еще и производством черной икры", - добавил управляющий "Аквафермой" Алексей Субботин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Компания "Эко-фуд" получила господдержку на расширение производства, теперь предприятие будет производить не только кроликов, но и рыбу, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Промышленное предприятие займется разведением рыбы - сибирского осетра и радужной форели. Уже вырыты котлованы, закуплено современное оборудование.
"Фонд развития промышленности Забайкальского края помог предприятию микрозаймом. Его сумма - 9,5 миллиона рублей сроком на пять лет. Общий бюджет проекта - 24,5 миллиона рублей. Средства нашего займа были направлены на закуп нужного для разведения рыбы оборудования. Сейчас оно уже находится на ферме, дело только за монтажом", - сказала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
На ферме будут выращивать осетров и радужную форель. Планируют производить в год по 20 тонн форели и 2,15 тонны осетра. Уже построены помещения, котельная, готова скважина. Совсем скоро здания обогреют и начнут установку бассейнов для рыбы.
"Возможно, к сентябрю мы уже запустим рыбу. Мальков закупим в Хабаровском крае
, на Байкале
, в Москве
и Астраханской области
. Для запуска аквафермы приедут специалисты из Амурской области
. Я сам закончил аграрный институт и изучал как раз сибирского осетра. В данной системе разведения мы создадим все условия для успешного разведения рыбы. Кстати, лет через пять мы мечтаем заниматься еще и производством черной икры", - добавил управляющий "Аквафермой" Алексей Субботин.