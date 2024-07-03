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Забайкальская ферма получила поддержку на расширение производства

Забайкальская ферма получила поддержку на расширение производства - РИА Новости, 03.07.2024

Забайкальская ферма получила поддержку на расширение производства

Компания "Эко-фуд" получила господдержку на расширение производства, теперь предприятие будет производить не только кроликов, но и рыбу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:50

2024-07-03T11:50

2024-07-03T11:50

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Компания "Эко-фуд" получила господдержку на расширение производства, теперь предприятие будет производить не только кроликов, но и рыбу, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Промышленное предприятие займется разведением рыбы - сибирского осетра и радужной форели. Уже вырыты котлованы, закуплено современное оборудование. "Фонд развития промышленности Забайкальского края помог предприятию микрозаймом. Его сумма - 9,5 миллиона рублей сроком на пять лет. Общий бюджет проекта - 24,5 миллиона рублей. Средства нашего займа были направлены на закуп нужного для разведения рыбы оборудования. Сейчас оно уже находится на ферме, дело только за монтажом", - сказала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. На ферме будут выращивать осетров и радужную форель. Планируют производить в год по 20 тонн форели и 2,15 тонны осетра. Уже построены помещения, котельная, готова скважина. Совсем скоро здания обогреют и начнут установку бассейнов для рыбы. "Возможно, к сентябрю мы уже запустим рыбу. Мальков закупим в Хабаровском крае, на Байкале, в Москве и Астраханской области. Для запуска аквафермы приедут специалисты из Амурской области. Я сам закончил аграрный институт и изучал как раз сибирского осетра. В данной системе разведения мы создадим все условия для успешного разведения рыбы. Кстати, лет через пять мы мечтаем заниматься еще и производством черной икры", - добавил управляющий "Аквафермой" Алексей Субботин.

https://ria.ru/20240702/investory-1956951367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край