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Россия сотрудничает с Китаем во всех областях, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2024
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11:41 03.07.2024 (обновлено: 11:42 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/peskov-1957050406.html
Россия сотрудничает с Китаем во всех областях, заявил Песков
Россия сотрудничает с Китаем во всех областях, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2024
Россия сотрудничает с Китаем во всех областях, заявил Песков
Россия осуществляет взаимодействие с Китаем во всех областях, в том числе чувствительных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:41
2024-07-03T11:42
россия
китай
дмитрий песков
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия осуществляет взаимодействие с Китаем во всех областях, в том числе чувствительных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, мы осуществляем с Китаем сотрудничество во всех областях, в том числе в чувствительных", - заявил Песков журналистам. Он отметил, что у России с Китаем развитые торгово-экономические отношения, очень большой объем товарооборота, который уже превысил отметку в 200 миллиардов долларов. "Тоже есть определенные проблемы - такой широкий объем, не может не быть проблем. Но мы достаточно успешно это все решаем, продолжаем диалог, мы работаем по линии очень многих рабочих групп, совместных комиссий, эта работа будет продолжаться", - подчеркнул представитель Кремля.
https://ria.ru/20240703/putin-1957041486.html
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россия, китай, дмитрий песков, политика, в мире
Россия, Китай, Дмитрий Песков, Политика, В мире
Россия сотрудничает с Китаем во всех областях, заявил Песков

Песков: РФ сотрудничает с КНР во всех областях, в том числе чувствительных

© AP Photo / Andy WongФлаги России и Китая в Пекине
Флаги России и Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги России и Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия осуществляет взаимодействие с Китаем во всех областях, в том числе чувствительных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, мы осуществляем с Китаем сотрудничество во всех областях, в том числе в чувствительных", - заявил Песков журналистам.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
Он отметил, что у России с Китаем развитые торгово-экономические отношения, очень большой объем товарооборота, который уже превысил отметку в 200 миллиардов долларов.
"Тоже есть определенные проблемы - такой широкий объем, не может не быть проблем. Но мы достаточно успешно это все решаем, продолжаем диалог, мы работаем по линии очень многих рабочих групп, совместных комиссий, эта работа будет продолжаться", - подчеркнул представитель Кремля.
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