https://ria.ru/20240703/palestina-1957236797.html

Израиль присвоил крупнейший за 30 лет участок территории Палестины

Израиль присвоил крупнейший за 30 лет участок территории Палестины - РИА Новости, 04.07.2024

Израиль присвоил крупнейший за 30 лет участок территории Палестины

Власти Израиля объявили "государственной землей" участок площадью в 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан, что является рекордной по площади за последние РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-03T23:59

2024-07-03T23:59

2024-07-04T00:00

в мире

израиль

западный берег реки иордан

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Власти Израиля объявили "государственной землей" участок площадью в 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан, что является рекордной по площади за последние 30 лет палестинской территорией, которая единовременно была бы признана в качестве государственной земли Израиля, сообщила в среду израильская правозащитная организация "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас"), которая отслеживает поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу. "Израильское управление по вопросам государственного имущества на территориях 25 июня 2024 года объявило государственной землей 1270 гектаров в долине реки Иордан ... Площадь территории, предназначенной для декларирования в качестве государственной, является крупнейшей со времен (палестино-израильских мирных- ред.) соглашений Осло (1990-е годы - ред.), а 2024 год знаменует собой пик в масштабах декларирования земель государственными. С начала 2024 года Израиль объявил 2370 гектаров на Западном берегу государственными землями", - говорится в сообщении правозащитников. Правозащитная организация отметила, что израильская практика объявления земель государственными "является одним из основных методов, с помощью которых государство Израиль стремится утвердить контроль над участками на оккупированных территориях". Правозащитники подчеркнули, что это решение было принято израильскими властями 25 июня, но официально опубликовано только 3 июля. "Земля, объявленная государственной, больше не считается (властями Израиля - ред.) частной собственностью палестинцев. Они лишены возможности пользоваться ею. Кроме того, Израиль сдает государственные земли в аренду исключительно израильтянам", - говорится в сообщении. В организации "Шалом ахшав" пояснили, что значительная часть этой территории в 1270 гектаров, которая была объявлена ​​государственной землей, "ранее была определена как природный заповедник и пожарной зоной для военного использования", а объявление "этой территории в качестве государственной" завершает процесс "израильского захвата" этой земли. Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают такую экспансию как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с палестинцами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

https://ria.ru/20240703/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240625/khamas-1955236209.html

https://ria.ru/20240702/izrail-1956925281.html

израиль

западный берег реки иордан

палестина

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году