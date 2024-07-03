https://ria.ru/20240703/operatsiya-1957137561.html

Девочке из США с "маской Бэтмена" снимут швы после операции в Петербурге

Девочке из США с "маской Бэтмена" снимут швы после операции в Петербурге - РИА Новости, 03.07.2024

Девочке из США с "маской Бэтмена" снимут швы после операции в Петербурге

Девочке из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, в четверг снимут швы после... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:41

2024-07-03T15:41

2024-07-03T15:41

санкт-петербург

сша

луна

луна феннер

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Девочке из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, в четверг снимут швы после основной операции в частной клинике в Санкт-Петербурге, ребенок сможет обходиться без повязок, сообщила клиника. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые узнали о девочке из интернета. В октябре 2021 года специалисты городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. Семнадцатого апреля этого года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. В апреле Луне провели первую операцию. Согласно материалам на странице профильного отделения клиники в соцсети "ВКонтакте", основная операция прошла 20 июня и длилась более пяти часов. Медики удалили 3 тканевых экспандера и 50% площади рубцов, выполнили пластику и восстановили ребенку возможность смыкать веки. Девочку выписали на амбулаторное лечение уже 23 июня. "Завтра мы снимаем швы у нашей пациентки из США Луны Феннер. Завтра вы увидите лицо Луны без повязок", – сообщила клиника в среду. В материалах медучреждения отмечается, что ребёнок со временем продолжит лечение в Петербурге, девочке еще предстоит восстановление центральной зоны лица, а также ликвидация рубцовой алопеции в теменной части головы.

https://ria.ru/20240418/vrach-1940648991.html

https://ria.ru/20240702/povar-1956780833.html

санкт-петербург

сша

луна

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санкт-петербург, сша, луна, луна феннер, здоровье - общество