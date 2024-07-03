https://ria.ru/20240703/opasnost-1957073799.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 03.07.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:51
2024-07-03T12:51
2024-07-03T12:51
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 12.31 мск. Через 12 минут отменили тревогу. "Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Шебекино отменили сигнал ракетной опасности