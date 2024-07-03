https://ria.ru/20240703/opasnost-1957071321.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.07.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:46
2024-07-03T12:46
2024-07-03T12:46
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Корреспондент РИА Новости передает, что в Белгороде на фоне работы сирены раздавалась серия громких взрывов в небе. У домов дрожали стекла и срабатывала сигнализация у машин.
https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html
белгород
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белгород, белгородский район, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Белгородская область
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность