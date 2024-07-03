https://ria.ru/20240703/opasnost-1957064463.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 03.07.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:26

2024-07-03T12:26

2024-07-03T12:26

специальная военная операция на украине

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 11.52 мск. Через семь минут тревогу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html

белгородская область

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белгородская область