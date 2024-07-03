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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 03.07.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:26
2024-07-03T12:26
2024-07-03T12:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 11.52 мск. Через семь минут тревогу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности