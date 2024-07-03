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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.07.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность вновь объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:54
2024-07-03T11:54
2024-07-03T12:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Ракетная опасность вновь объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Угрозу ракетного обстрела объявляют третий раз в среду."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.В Белгороде работает сирена, были слышны несколько взрывов в небе, передает корреспондент РИА Новости.
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность