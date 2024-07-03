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Украинские войска нанесли удары по хлебопекарне в Алешках, есть погибшие - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 03.07.2024 (обновлено: 14:40 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/obstrel-1957064256.html
Украинские войска нанесли удары по хлебопекарне в Алешках, есть погибшие
Украинские войска нанесли удары по хлебопекарне в Алешках, есть погибшие - РИА Новости, 03.07.2024
Украинские войска нанесли удары по хлебопекарне в Алешках, есть погибшие
Украинские войска нанесли двойной удар FPV-дронами по хлебопекарне в Алешках Херсонской области, погибли два человека, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:26
2024-07-03T14:40
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли двойной удар FPV-дронами по хлебопекарне в Алешках Херсонской области, погибли два человека, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."С помощью FPV-дронов враг совершил нападение на хлебопекарню в Алешках, из-за чего здание получило повреждения. При повторной атаке на тушивших пожар работников предприятия украинские нелюди — операторы БПЛА стали охотиться. &lt;...&gt; Погибли двое рабочих, одна сотрудница ранена и находится в местной больнице", — говорится в публикации. Губернатор подчеркнул, что противник нанес удар по единственному предприятию, которое выпекает хлеб для жителей города, оно сильно пострадало.Сальдо предупредил об опасности повторных атак.Накануне ВСУ нанесли удары по жилым кварталам в Горностаевке, Днепрянах и Алешках, погиб один человек, двое получили множественные осколочные ранения.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240702/kherson-1956864401.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
Украинские войска нанесли удары по хлебопекарне в Алешках, есть погибшие

Сальдо: ВСУ нанесли удары дронами по хлебопекарне в Алешках, погибли два рабочих

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки ВСУ на хлебопекарню в Алешках Херсонской области
Последствия атаки ВСУ на хлебопекарню в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки ВСУ на хлебопекарню в Алешках Херсонской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли двойной удар FPV-дронами по хлебопекарне в Алешках Херсонской области, погибли два человека, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"С помощью FPV-дронов враг совершил нападение на хлебопекарню в Алешках, из-за чего здание получило повреждения. При повторной атаке на тушивших пожар работников предприятия украинские нелюди — операторы БПЛА стали охотиться. <...> Погибли двое рабочих, одна сотрудница ранена и находится в местной больнице", — говорится в публикации.
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Губернатор подчеркнул, что противник нанес удар по единственному предприятию, которое выпекает хлеб для жителей города, оно сильно пострадало.
Сальдо предупредил об опасности повторных атак.
Накануне ВСУ нанесли удары по жилым кварталам в Горностаевке, Днепрянах и Алешках, погиб один человек, двое получили множественные осколочные ранения.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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