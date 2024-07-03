https://ria.ru/20240703/obstrel-1957064256.html

Украинские войска нанесли удары по хлебопекарне в Алешках, есть погибшие

Украинские войска нанесли удары по хлебопекарне в Алешках, есть погибшие - РИА Новости, 03.07.2024

Украинские войска нанесли удары по хлебопекарне в Алешках, есть погибшие

Украинские войска нанесли двойной удар FPV-дронами по хлебопекарне в Алешках Херсонской области, погибли два человека, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:26

2024-07-03T12:26

2024-07-03T14:40

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957049559_0:153:1156:803_1920x0_80_0_0_180f036087bf1542c9015224b1b0a10e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли двойной удар FPV-дронами по хлебопекарне в Алешках Херсонской области, погибли два человека, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."С помощью FPV-дронов враг совершил нападение на хлебопекарню в Алешках, из-за чего здание получило повреждения. При повторной атаке на тушивших пожар работников предприятия украинские нелюди — операторы БПЛА стали охотиться. <...> Погибли двое рабочих, одна сотрудница ранена и находится в местной больнице", — говорится в публикации. Губернатор подчеркнул, что противник нанес удар по единственному предприятию, которое выпекает хлеб для жителей города, оно сильно пострадало.Сальдо предупредил об опасности повторных атак.Накануне ВСУ нанесли удары по жилым кварталам в Горностаевке, Днепрянах и Алешках, погиб один человек, двое получили множественные осколочные ранения.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240702/kherson-1956864401.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, происшествия