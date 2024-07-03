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Москвичам посоветовали быть внимательными на улице в среду из-за непогоды
Москвичам посоветовали быть внимательными на улице в среду из-за непогоды - РИА Новости, 08.07.2024
Москвичам посоветовали быть внимательными на улице в среду из-за непогоды
Жителям и гостям Москвы посоветовали быть внимательными на улице в среду из-за непогоды, до 21.00 местами ожидается дождь, гроза, усиление ветра, сообщается в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-03T16:35
2024-07-03T16:35
2024-07-08T17:09
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы посоветовали быть внимательными на улице в среду из-за непогоды, до 21.00 местами ожидается дождь, гроза, усиление ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "До 21.00 в столице местами ожидается дождь, возможна гроза, при грозе усиление ветра… Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в отдельных районах города дождь уже идет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, непогода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, непогода
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы посоветовали быть внимательными на улице в среду из-за непогоды, до 21.00 местами ожидается дождь, гроза, усиление ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"До 21.00 в столице местами ожидается дождь, возможна гроза, при грозе усиление ветра… Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в отдельных районах города дождь уже идет.