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Москвичам посоветовали быть внимательными на улице в среду из-за непогоды

Москвичам посоветовали быть внимательными на улице в среду из-за непогоды - РИА Новости, 08.07.2024

Москвичам посоветовали быть внимательными на улице в среду из-за непогоды

Жителям и гостям Москвы посоветовали быть внимательными на улице в среду из-за непогоды, до 21.00 местами ожидается дождь, гроза, усиление ветра, сообщается в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-03T16:35

2024-07-03T16:35

2024-07-08T17:09

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москва

непогода

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы посоветовали быть внимательными на улице в среду из-за непогоды, до 21.00 местами ожидается дождь, гроза, усиление ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "До 21.00 в столице местами ожидается дождь, возможна гроза, при грозе усиление ветра… Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в отдельных районах города дождь уже идет.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, непогода