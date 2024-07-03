https://ria.ru/20240703/minoborony-1957083274.html
Российские военные отразили две контратаки ВСУ
Российские военные отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Российские военные отразили две контратаки ВСУ
Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад, в том числе запрещённой в РФ "Азов", а также отразили две... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:23
2024-07-03T13:23
2024-07-03T13:32
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад, в том числе запрещённой в РФ "Азов", а также отразили две контратаки, потери противника составили до 540 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка, Торское и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, за сутки были отражены две контратаки 3-й штурмовой бригады противника."ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля", - уточнили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, гаубица М777 производства США, гаубица "Мста-Б", орудие М119 производства США, 100 мм противотанковая пушка "Рапира". Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские военные отразили две контратаки ВСУ
Минобороны: группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти бригад ВСУ
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад, в том числе запрещённой в РФ "Азов", а также отразили две контратаки, потери противника составили до 540 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка, Торское и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, за сутки были отражены две контратаки 3-й штурмовой бригады противника.
«
"ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля", - уточнили в МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, гаубица М777 производства США, гаубица "Мста-Б", орудие М119 производства США, 100 мм противотанковая пушка "Рапира". Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.