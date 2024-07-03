https://ria.ru/20240703/minoborony-1957083274.html

Российские военные отразили две контратаки ВСУ

Российские военные отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024

Российские военные отразили две контратаки ВСУ

Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад, в том числе запрещённой в РФ "Азов", а также отразили две... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:23

2024-07-03T13:23

2024-07-03T13:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949989079_0:66:3129:1826_1920x0_80_0_0_ba0a8fe4f4bf5cd8f37e2d35ce903219.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад, в том числе запрещённой в РФ "Азов", а также отразили две контратаки, потери противника составили до 540 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка, Торское и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, за сутки были отражены две контратаки 3-й штурмовой бригады противника."ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля", - уточнили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, гаубица М777 производства США, гаубица "Мста-Б", орудие М119 производства США, 100 мм противотанковая пушка "Рапира". Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html

https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия