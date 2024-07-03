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Минобороны показало кадры удара "Искандера" по аэродрому Полтава - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/minoborony-1957068041.html
Минобороны показало кадры удара "Искандера" по аэродрому Полтава
Минобороны показало кадры удара "Искандера" по аэродрому Полтава - РИА Новости, 03.07.2024
Минобороны показало кадры удара "Искандера" по аэродрому Полтава
Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" нанес удар по аэродрому Полтава, в результате был уничтожен украинский боевой вертолёт Ми-24. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:38
2024-07-03T12:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ми-24
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" нанес удар по аэродрому Полтава, в результате был уничтожен украинский боевой вертолёт Ми-24. Кадры удара по аэродрому опубликовала в среду пресс-служба Минобороны РФ. "Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесён ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Полтава. В результате удара уничтожен боевой вертолёт ВСУ Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240703/minoborony-1957052511.html
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Кадры уничтожения вертолета ВСУ Ми-24 ударом "Искандера" на аэродроме Полтава
Украинский Ми-24 уничтожен ударом "Искандера" по аэродрому Полтава, сообщило Минобороны и опубликовало видео.
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россия, вооруженные силы украины, ми-24, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-24, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны показало кадры удара "Искандера" по аэродрому Полтава

Минобороны показало удар "Искандера" по аэродрому Полтава и уничтожение Ми-24

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" нанес удар по аэродрому Полтава, в результате был уничтожен украинский боевой вертолёт Ми-24.
Кадры удара по аэродрому опубликовала в среду пресс-служба Минобороны РФ.
"Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесён ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Полтава. В результате удара уничтожен боевой вертолёт ВСУ Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы", - сообщили в Минобороны.
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Вчера, 11:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМи-24Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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