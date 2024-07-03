https://ria.ru/20240703/minoborony-1957068041.html

Минобороны показало кадры удара "Искандера" по аэродрому Полтава

Минобороны показало кадры удара "Искандера" по аэродрому Полтава - РИА Новости, 03.07.2024

Минобороны показало кадры удара "Искандера" по аэродрому Полтава

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" нанес удар по аэродрому Полтава, в результате был уничтожен украинский боевой вертолёт Ми-24. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:38

2024-07-03T12:38

2024-07-03T12:38

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

ми-24

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" нанес удар по аэродрому Полтава, в результате был уничтожен украинский боевой вертолёт Ми-24. Кадры удара по аэродрому опубликовала в среду пресс-служба Минобороны РФ. "Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесён ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Полтава. В результате удара уничтожен боевой вертолёт ВСУ Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240703/minoborony-1957052511.html

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Кадры уничтожения вертолета ВСУ Ми-24 ударом "Искандера" на аэродроме Полтава Украинский Ми-24 уничтожен ударом "Искандера" по аэродрому Полтава, сообщило Минобороны и опубликовало видео. 2024-07-03T12:38 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, ми-24, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность