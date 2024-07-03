https://ria.ru/20240703/minoborony-1957052511.html

Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов в районе Новороссийска

Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов в районе Новороссийска - РИА Новости, 03.07.2024

Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов в районе Новороссийска

Минобороны опубликовало кадры, запечатлевшие уничтожение украинских морских дронов в районе Новороссийска. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:47

2024-07-03T11:47

2024-07-03T12:44

специальная военная операция на украине

новороссийск

россия

черное море

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры, запечатлевшие уничтожение украинских морских дронов в районе Новороссийска. В видеоролике береговая артиллерия работает по приближающимся к берегу безэкипажным катерам, после чего один из дронов взрывается, оставляя над морем столб дыма. По информации военного ведомства, минувшей ночью российские военные уничтожили в акватории Черного моря два безэкипажных катера, направлявшихся к Новороссийску.

https://ria.ru/20231008/video-1901312477.html

новороссийск

россия

черное море

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Кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в районе Новороссийска Минобороны России показало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в районе Новороссийска. 2024-07-03T11:47 true PT0M51S

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новороссийск, россия, черное море, вооруженные силы украины, безопасность