https://ria.ru/20240703/migratsiya-1957082500.html
В Челябинской области семейная пара фиктивно поставила на учет 72 мигрантов
В Челябинской области семейная пара фиктивно поставила на учет 72 мигрантов - РИА Новости, 03.07.2024
В Челябинской области семейная пара фиктивно поставила на учет 72 мигрантов
Семейная пара из Челябинской области фиктивно поставила на учет в своих квартирах 72 мигрантов, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщила... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:20
2024-07-03T13:20
2024-07-03T13:22
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Семейная пара из Челябинской области фиктивно поставила на учет в своих квартирах 72 мигрантов, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. Для усиления контроля за пребыванием и проживанием иностранных граждан сотрудниками полиции продолжаются проверки. "В селе Долгодеревенское Сосновского района установлена семейная пара, которая фиктивно поставила на учет в собственных квартирах 72 мигрантов, не имея намерения предоставить им помещение для пребывания, с целью материальной выгоды", - говорится в сообщении. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), уточняется в сообщении. По данным полиции, в текущем году уже пресечено более 7 тысяч нарушений миграционного законодательства. Увеличилось на треть количество судебных решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны и почти наполовину – возбужденных уголовных дел. В результате принятых мер на 23% сократилось количество преступлений, совершенных мигрантами.
https://ria.ru/20240701/migrant-1956757547.html
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происшествия, россия, челябинская область, миграция
Происшествия, Россия, Челябинская область, Миграция
В Челябинской области семейная пара фиктивно поставила на учет 72 мигрантов
В Челябинске семейная пара фиктивно поставила на учет в квартиру 72 мигрантов
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Семейная пара из Челябинской области фиктивно поставила на учет в своих квартирах 72 мигрантов, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
Для усиления контроля за пребыванием и проживанием иностранных граждан сотрудниками полиции продолжаются проверки.
«
"В селе Долгодеревенское Сосновского района установлена семейная пара, которая фиктивно поставила на учет в собственных квартирах 72 мигрантов, не имея намерения предоставить им помещение для пребывания, с целью материальной выгоды", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), уточняется в сообщении.
По данным полиции, в текущем году уже пресечено более 7 тысяч нарушений миграционного законодательства. Увеличилось на треть количество судебных решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны и почти наполовину – возбужденных уголовных дел. В результате принятых мер на 23% сократилось количество преступлений, совершенных мигрантами.