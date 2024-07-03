https://ria.ru/20240703/migratsiya-1957082500.html

В Челябинской области семейная пара фиктивно поставила на учет 72 мигрантов

В Челябинской области семейная пара фиктивно поставила на учет 72 мигрантов - РИА Новости, 03.07.2024

В Челябинской области семейная пара фиктивно поставила на учет 72 мигрантов

Семейная пара из Челябинской области фиктивно поставила на учет в своих квартирах 72 мигрантов, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщила... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:20

2024-07-03T13:20

2024-07-03T13:22

происшествия

россия

челябинская область

миграция

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Семейная пара из Челябинской области фиктивно поставила на учет в своих квартирах 72 мигрантов, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. Для усиления контроля за пребыванием и проживанием иностранных граждан сотрудниками полиции продолжаются проверки. "В селе Долгодеревенское Сосновского района установлена семейная пара, которая фиктивно поставила на учет в собственных квартирах 72 мигрантов, не имея намерения предоставить им помещение для пребывания, с целью материальной выгоды", - говорится в сообщении. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), уточняется в сообщении. По данным полиции, в текущем году уже пресечено более 7 тысяч нарушений миграционного законодательства. Увеличилось на треть количество судебных решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны и почти наполовину – возбужденных уголовных дел. В результате принятых мер на 23% сократилось количество преступлений, совершенных мигрантами.

https://ria.ru/20240701/migrant-1956757547.html

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происшествия, россия, челябинская область, миграция