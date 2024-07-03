Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области семейная пара фиктивно поставила на учет 72 мигрантов - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 03.07.2024 (обновлено: 13:22 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/migratsiya-1957082500.html
В Челябинской области семейная пара фиктивно поставила на учет 72 мигрантов
В Челябинской области семейная пара фиктивно поставила на учет 72 мигрантов - РИА Новости, 03.07.2024
В Челябинской области семейная пара фиктивно поставила на учет 72 мигрантов
Семейная пара из Челябинской области фиктивно поставила на учет в своих квартирах 72 мигрантов, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщила... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:20
2024-07-03T13:22
происшествия
россия
челябинская область
миграция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35974/51/359745120_0:180:2918:1821_1920x0_80_0_0_a25552041e05cea2da84c6db6bb1b9f1.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Семейная пара из Челябинской области фиктивно поставила на учет в своих квартирах 72 мигрантов, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. Для усиления контроля за пребыванием и проживанием иностранных граждан сотрудниками полиции продолжаются проверки. "В селе Долгодеревенское Сосновского района установлена семейная пара, которая фиктивно поставила на учет в собственных квартирах 72 мигрантов, не имея намерения предоставить им помещение для пребывания, с целью материальной выгоды", - говорится в сообщении. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), уточняется в сообщении. По данным полиции, в текущем году уже пресечено более 7 тысяч нарушений миграционного законодательства. Увеличилось на треть количество судебных решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны и почти наполовину – возбужденных уголовных дел. В результате принятых мер на 23% сократилось количество преступлений, совершенных мигрантами.
https://ria.ru/20240701/migrant-1956757547.html
https://ria.ru/20240628/migranty-1956003293.html
россия
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35974/51/359745120_126:0:2793:2000_1920x0_80_0_0_8bddc2c2dac94f76b6dc4badd2cf1fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинская область, миграция
Происшествия, Россия, Челябинская область, Миграция
В Челябинской области семейная пара фиктивно поставила на учет 72 мигрантов

В Челябинске семейная пара фиктивно поставила на учет в квартиру 72 мигрантов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник ФМС производит проверку документов у работников на строящемся объекте
Сотрудник ФМС производит проверку документов у работников на строящемся объекте - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник ФМС производит проверку документов у работников на строящемся объекте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Семейная пара из Челябинской области фиктивно поставила на учет в своих квартирах 72 мигрантов, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
Для усиления контроля за пребыванием и проживанием иностранных граждан сотрудниками полиции продолжаются проверки.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
В Приморье завели дело на мигранта, подозреваемого в педофилии
1 июля, 22:58
«
"В селе Долгодеревенское Сосновского района установлена семейная пара, которая фиктивно поставила на учет в собственных квартирах 72 мигрантов, не имея намерения предоставить им помещение для пребывания, с целью материальной выгоды", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), уточняется в сообщении.
По данным полиции, в текущем году уже пресечено более 7 тысяч нарушений миграционного законодательства. Увеличилось на треть количество судебных решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны и почти наполовину – возбужденных уголовных дел. В результате принятых мер на 23% сократилось количество преступлений, совершенных мигрантами.
Участница тотального диктанта - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Мигранты должны обучать детей базовому русскому языку, заявил Слуцкий
28 июня, 08:31
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьМиграция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала