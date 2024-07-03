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На запад и юго-запад Москвы обрушился ливень
На запад и юго-запад Москвы обрушился ливень - РИА Новости, 03.07.2024
На запад и юго-запад Москвы обрушился ливень
Ливень обрушился на запад и юго-запад Москвы, прервав пятидневную жару в столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:45
2024-07-03T15:45
2024-07-03T15:45
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общество
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ливень обрушился на запад и юго-запад Москвы, прервав пятидневную жару в столице, передает корреспондент РИА Новости. Несколько дней температура воздуха в столице превышала 30 градусов. В общественном транспорте Москвы пассажирам раздавали воду, также ведется постоянный замер температуры на станциях метро.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество
На запад и юго-запад Москвы обрушился ливень
Ливень обрушился на запад и юго-запад Москвы, прервав пятидневную жару
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ливень обрушился на запад и юго-запад Москвы, прервав пятидневную жару в столице, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько дней температура воздуха в столице превышала 30 градусов. В общественном транспорте Москвы пассажирам раздавали воду, также ведется постоянный замер температуры на станциях метро.