https://ria.ru/20240703/kranovschik-1957095961.html

Источник рассказал о возможной причине смерти погибшего в Москве крановщика

Источник рассказал о возможной причине смерти погибшего в Москве крановщика - РИА Новости, 03.07.2024

Источник рассказал о возможной причине смерти погибшего в Москве крановщика

Умерший на юге Москвы на высоте около 90 метров крановщик, предположительно, скончался от передозировки наркотиками, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:07

2024-07-03T14:07

2024-07-03T14:07

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Умерший на юге Москвы на высоте около 90 метров крановщик, предположительно, скончался от передозировки наркотиками, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По предварительной информации, смерть наступила в результате передозировки наркотическими веществами", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что для установления точной причины смерти назначены необходимые экспертизы. Ранее в экстренных службах столицы сообщили, что рабочий потерял сознание в кабине башенного крана на высоте около 90 метров на строительной площадке высотного здания из-за сильной жары. На место происшествия были направлены спасатели. Когда они прибыли, выяснилось, что крановщик мертв. Тело спускали с помощью альпинистского снаряжения.

https://ria.ru/20240703/telo-1957011939.html

москва

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2024

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происшествия, москва