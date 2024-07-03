https://ria.ru/20240703/kranovschik-1957056298.html
Тело крановщика, погибшего из-за жары в Москве, достали из кабины
Тело крановщика, погибшего из-за жары в Москве, достали из кабины - РИА Новости, 03.07.2024
Тело крановщика, погибшего из-за жары в Москве, достали из кабины
Спасатели деблокировали из кабины башенного крана погибшего из-за сильной жары рабочего на новостройке на юге Москвы, тело спустили с 90 метровой высоты,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:00
2024-07-03T12:00
2024-07-03T12:51
происшествия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спасатели деблокировали из кабины башенного крана погибшего из-за сильной жары рабочего на новостройке на юге Москвы, тело спустили с 90 метровой высоты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в экстренных службах столицы сообщили, что рабочий потерял сознание в кабине башенного крана на высоте около 90 метров на строительной площадке высотного здания из-за сильной жары. На место происшествия были направлены спасатели. Тело деблокировали и спустили с помощью альпинистского снаряжения, сообщил собеседник агентства.Он добавил, что на месте происшествия приступила к работе следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20240628/stroyka-1956142274.html
https://ria.ru/20240703/telo-1957011939.html
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происшествия, москва
Тело крановщика, погибшего из-за жары в Москве, достали из кабины
Спасатели достали из кабины крана тело рабочего, погибшего из-за жары в Москве
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спасатели деблокировали из кабины башенного крана погибшего из-за сильной жары рабочего на новостройке на юге Москвы, тело спустили с 90 метровой высоты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в экстренных службах столицы сообщили, что рабочий потерял сознание в кабине башенного крана на высоте около 90 метров на строительной площадке высотного здания из-за сильной жары. На место происшествия были направлены спасатели.
Тело деблокировали и спустили с помощью альпинистского снаряжения, сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия приступила к работе следственно-оперативная группа.