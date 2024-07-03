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Тело крановщика, погибшего из-за жары в Москве, достали из кабины - РИА Новости, 03.07.2024
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12:00 03.07.2024 (обновлено: 12:51 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/kranovschik-1957056298.html
Тело крановщика, погибшего из-за жары в Москве, достали из кабины
Тело крановщика, погибшего из-за жары в Москве, достали из кабины - РИА Новости, 03.07.2024
Тело крановщика, погибшего из-за жары в Москве, достали из кабины
Спасатели деблокировали из кабины башенного крана погибшего из-за сильной жары рабочего на новостройке на юге Москвы, тело спустили с 90 метровой высоты,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:00
2024-07-03T12:51
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спасатели деблокировали из кабины башенного крана погибшего из-за сильной жары рабочего на новостройке на юге Москвы, тело спустили с 90 метровой высоты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в экстренных службах столицы сообщили, что рабочий потерял сознание в кабине башенного крана на высоте около 90 метров на строительной площадке высотного здания из-за сильной жары. На место происшествия были направлены спасатели. Тело деблокировали и спустили с помощью альпинистского снаряжения, сообщил собеседник агентства.Он добавил, что на месте происшествия приступила к работе следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20240628/stroyka-1956142274.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Тело крановщика, погибшего из-за жары в Москве, достали из кабины

Спасатели достали из кабины крана тело рабочего, погибшего из-за жары в Москве

© АГН "Москва"Обстановка на площадке строящегося ЖК в Даниловском районе, где из-за сильной жары крановщик погиб на высоте 25 этажа. 3 июля 2024
Обстановка на площадке строящегося ЖК в Даниловском районе, где из-за сильной жары крановщик погиб на высоте 25 этажа. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© АГН "Москва"
Обстановка на площадке строящегося ЖК в Даниловском районе, где из-за сильной жары крановщик погиб на высоте 25 этажа. 3 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спасатели деблокировали из кабины башенного крана погибшего из-за сильной жары рабочего на новостройке на юге Москвы, тело спустили с 90 метровой высоты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в экстренных службах столицы сообщили, что рабочий потерял сознание в кабине башенного крана на высоте около 90 метров на строительной площадке высотного здания из-за сильной жары. На место происшествия были направлены спасатели.
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Рабочий упал со строительных лесов на севере Москвы
28 июня, 15:35
Тело деблокировали и спустили с помощью альпинистского снаряжения, сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия приступила к работе следственно-оперативная группа.
Спасатели на месте происшествия, где на Стригинском мосту через реку Оку при проведении строительных работ в воду сорвалась подвесная люлька, в которой находились 2 человека на окраине Нижнего Новгорода. 2 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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Вчера, 08:08
 
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