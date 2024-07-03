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Более 150 компаний Москвы заключили экспортные контракты с начала года
Более 150 компаний Москвы заключили экспортные контракты с начала года - РИА Новости, 03.07.2024
Более 150 компаний Москвы заключили экспортные контракты с начала года
Свыше 150 компаний Москвы заключили экспортные контракты и вышли на рынки более 25 дружественных стран с начала 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:48
2024-07-03T12:48
2024-07-03T12:48
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Свыше 150 компаний Москвы заключили экспортные контракты и вышли на рынки более 25 дружественных стран с начала 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "За полгода свыше 150 компаний заключили экспортные контракты и вышли на рынки дружественных стран благодаря поддержке Московского экспортного центра", - написал мэр в своем Telegram-канале. По его словам, с начала года МЭЦ организовал участие предпринимателей в 17 международных выставках и бизнес-миссиях в ОАЭ, Узбекистане, Вьетнаме, Турции, Иране, Казахстане, Марокко и Белоруссии. Кроме того, бизнес пользуется поддержкой при выходе на маркетплейсы в 12 странах. "Ещё один флагманский инструмент поддержки за рубежом — представители столичных компаний в Египте, Индии, Малайзии, Вьетнаме и ОАЭ. Они помогают с поиском нужных контактов, лично сопровождают сделки и ускоряют заключение контрактов", - добавил Собянин. В инфографике к сообщению отмечается, что МЭЦ оказал меры поддержки более 2000 предпринимателей, объём поддержанного экспорта составил 6,5 миллиарда рублей.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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