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Командир "Хезболлы" погиб при израильском ударе по Ливану, сообщил источник

Командир "Хезболлы" погиб при израильском ударе по Ливану, сообщил источник - РИА Новости, 03.07.2024

Командир "Хезболлы" погиб при израильском ударе по Ливану, сообщил источник

Командир ливанского шиитского движения "Хезболлах" и еще один человек погибли в результате удара израильских беспилотников по автомобилю на юге Ливана, сообщил... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:22

2024-07-03T17:22

2024-07-03T17:22

в мире

ливан

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 3 июл - РИА Новости. Командир ливанского шиитского движения "Хезболлах" и еще один человек погибли в результате удара израильских беспилотников по автомобилю на юге Ливана, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. "Израильские беспилотники нанесли удар управляемыми ракетами по автомобилю в районе Аль-Хош к юго-востоку от города Тир на юге Ливана, в результате он (автомобиль - ред.) полностью сгорел. Обстрел привел к гибели командира "Хезболлах" Абу Наамы", - заявил источник. Источник добавил, что помимо командира "Хезболлах" погиб человек по имени Мухаммед Гассан Хашшаб. По информации источника, погибший командир движения возглавлял в "Хезболлах" подразделение "Азиз". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240703/izrail-1957154056.html

https://ria.ru/20240703/konflikt-1915630213.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году