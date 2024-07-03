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Командир "Хезболлы" погиб при израильском ударе по Ливану, сообщил источник
Командир "Хезболлы" погиб при израильском ударе по Ливану, сообщил источник - РИА Новости, 03.07.2024
Командир "Хезболлы" погиб при израильском ударе по Ливану, сообщил источник
Командир ливанского шиитского движения "Хезболлах" и еще один человек погибли в результате удара израильских беспилотников по автомобилю на юге Ливана, сообщил... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:22
2024-07-03T17:22
2024-07-03T17:22
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 3 июл - РИА Новости. Командир ливанского шиитского движения "Хезболлах" и еще один человек погибли в результате удара израильских беспилотников по автомобилю на юге Ливана, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. "Израильские беспилотники нанесли удар управляемыми ракетами по автомобилю в районе Аль-Хош к юго-востоку от города Тир на юге Ливана, в результате он (автомобиль - ред.) полностью сгорел. Обстрел привел к гибели командира "Хезболлах" Абу Наамы", - заявил источник. Источник добавил, что помимо командира "Хезболлах" погиб человек по имени Мухаммед Гассан Хашшаб. По информации источника, погибший командир движения возглавлял в "Хезболлах" подразделение "Азиз". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240703/izrail-1957154056.html
https://ria.ru/20240703/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Командир "Хезболлы" погиб при израильском ударе по Ливану, сообщил источник
Командир "Хезболлы" погиб при израильском ударе по автомобилю на юге Ливана
БЕЙРУТ, 3 июл - РИА Новости. Командир ливанского шиитского движения "Хезболлах" и еще один человек погибли в результате удара израильских беспилотников по автомобилю на юге Ливана, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.
"Израильские беспилотники нанесли удар управляемыми ракетами по автомобилю в районе Аль-Хош к юго-востоку от города Тир на юге Ливана, в результате он (автомобиль - ред.) полностью сгорел. Обстрел привел к гибели командира "Хезболлах" Абу Наамы", - заявил источник.
Источник добавил, что помимо командира "Хезболлах" погиб человек по имени Мухаммед Гассан Хашшаб.
По информации источника, погибший командир движения возглавлял в "Хезболлах" подразделение "Азиз".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац
пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль
близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла
заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.