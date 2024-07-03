https://ria.ru/20240703/indeksatsiya-1957081345.html

Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года - РИА Новости, 03.07.2024

Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:15

2024-07-03T13:15

2024-07-03T14:02

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам.Перерасчет выплат произведут с 1 января 2025 года.Сумму индексации будут исчислять исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, которую назначили, но не выплачивали, пока пенсионер продолжает трудовую деятельность. Учтут все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет.По оценке правительства, среднее повышение составит не менее 1300 рублей.После того как пенсионер прекратит работать, размер страховой пенсии увеличат на суммы индексации и корректировок в период трудовой деятельности до 1 января 2025 года.Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Вернуть этот механизм предложил Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня.Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 2025 года страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.

https://ria.ru/20240701/pensii-1956531768.html

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общество, россия, совет федерации рф