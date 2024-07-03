Рейтинг@Mail.ru
В Якутии выделят 90 млн рублей на гранты для семейных ферм - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
12:47 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/granty-1957067789.html
В Якутии выделят 90 млн рублей на гранты для семейных ферм
В Якутии выделят 90 млн рублей на гранты для семейных ферм - РИА Новости, 03.07.2024
В Якутии выделят 90 млн рублей на гранты для семейных ферм
На предоставление грантов в форме субсидий по поддержке семейных ферм в Якутии выделят 90 миллионов рублей, конкурсный отбор на предоставление поддержки... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:47
2024-07-03T12:47
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
якутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923727366_0:0:2899:1630_1920x0_80_0_0_6e2a35f80bda238fc497bd0cd247e786.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. На предоставление грантов в форме субсидий по поддержке семейных ферм в Якутии выделят 90 миллионов рублей, конкурсный отбор на предоставление поддержки продлится до 24 июля, сообщает пресс-служба правительства республики. Прием заявок проходит онлайн в системе "Электронный бюджет". "В этом году на предоставление грантов на развитие семейных ферм из федерального и республиканского бюджетов предусмотрено 90 миллионов рублей. Минимальный размер гранта – 5 миллионов рублей, максимальный – 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Для участия в конкурсном отборе одним из обязательных условий является наличие у претендента собственных денежных средств в размере не менее 30% от общей стоимости проекта. Расходы, финансируемые за счет средств гранта, составят 70%. Заявки будут оценивать с 25 июля по 5 августа. Конкурсанты будут защищать свои проекты перед комиссией. Победители будут объявлены до 5 августа 2024 года.
https://ria.ru/20240703/zaymy-1957062517.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923727366_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c984995e590806047cf359b056150e3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , якутск
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Якутск

В Якутии выделят 90 млн рублей на гранты для семейных ферм

© РИА Новости / Виталий БелоусовКоровы на животноводческой ферме
Коровы на животноводческой ферме - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Коровы на животноводческой ферме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. На предоставление грантов в форме субсидий по поддержке семейных ферм в Якутии выделят 90 миллионов рублей, конкурсный отбор на предоставление поддержки продлится до 24 июля, сообщает пресс-служба правительства республики.
Прием заявок проходит онлайн в системе "Электронный бюджет".
Оформление кредитного договора - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Более 500 млн рублей льготных займов получили субъекты МСП Приморья
Вчера, 12:30
"В этом году на предоставление грантов на развитие семейных ферм из федерального и республиканского бюджетов предусмотрено 90 миллионов рублей. Минимальный размер гранта – 5 миллионов рублей, максимальный – 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Для участия в конкурсном отборе одним из обязательных условий является наличие у претендента собственных денежных средств в размере не менее 30% от общей стоимости проекта. Расходы, финансируемые за счет средств гранта, составят 70%.
Заявки будут оценивать с 25 июля по 5 августа. Конкурсанты будут защищать свои проекты перед комиссией. Победители будут объявлены до 5 августа 2024 года.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаЯкутск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала