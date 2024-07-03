https://ria.ru/20240703/granty-1957067789.html

В Якутии выделят 90 млн рублей на гранты для семейных ферм

В Якутии выделят 90 млн рублей на гранты для семейных ферм - РИА Новости, 03.07.2024

В Якутии выделят 90 млн рублей на гранты для семейных ферм

На предоставление грантов в форме субсидий по поддержке семейных ферм в Якутии выделят 90 миллионов рублей, конкурсный отбор на предоставление поддержки... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:47

2024-07-03T12:47

2024-07-03T12:47

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. На предоставление грантов в форме субсидий по поддержке семейных ферм в Якутии выделят 90 миллионов рублей, конкурсный отбор на предоставление поддержки продлится до 24 июля, сообщает пресс-служба правительства республики. Прием заявок проходит онлайн в системе "Электронный бюджет". "В этом году на предоставление грантов на развитие семейных ферм из федерального и республиканского бюджетов предусмотрено 90 миллионов рублей. Минимальный размер гранта – 5 миллионов рублей, максимальный – 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Для участия в конкурсном отборе одним из обязательных условий является наличие у претендента собственных денежных средств в размере не менее 30% от общей стоимости проекта. Расходы, финансируемые за счет средств гранта, составят 70%. Заявки будут оценивать с 25 июля по 5 августа. Конкурсанты будут защищать свои проекты перед комиссией. Победители будут объявлены до 5 августа 2024 года.

https://ria.ru/20240703/zaymy-1957062517.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , якутск