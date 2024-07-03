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В Якутии выделят 90 млн рублей на гранты для семейных ферм
В Якутии выделят 90 млн рублей на гранты для семейных ферм - РИА Новости, 03.07.2024
В Якутии выделят 90 млн рублей на гранты для семейных ферм
На предоставление грантов в форме субсидий по поддержке семейных ферм в Якутии выделят 90 миллионов рублей, конкурсный отбор на предоставление поддержки... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:47
2024-07-03T12:47
2024-07-03T12:47
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. На предоставление грантов в форме субсидий по поддержке семейных ферм в Якутии выделят 90 миллионов рублей, конкурсный отбор на предоставление поддержки продлится до 24 июля, сообщает пресс-служба правительства республики. Прием заявок проходит онлайн в системе "Электронный бюджет". "В этом году на предоставление грантов на развитие семейных ферм из федерального и республиканского бюджетов предусмотрено 90 миллионов рублей. Минимальный размер гранта – 5 миллионов рублей, максимальный – 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Для участия в конкурсном отборе одним из обязательных условий является наличие у претендента собственных денежных средств в размере не менее 30% от общей стоимости проекта. Расходы, финансируемые за счет средств гранта, составят 70%. Заявки будут оценивать с 25 июля по 5 августа. Конкурсанты будут защищать свои проекты перед комиссией. Победители будут объявлены до 5 августа 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , якутск
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Якутск
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. На предоставление грантов в форме субсидий по поддержке семейных ферм в Якутии выделят 90 миллионов рублей, конкурсный отбор на предоставление поддержки продлится до 24 июля, сообщает пресс-служба правительства республики.
Прием заявок проходит онлайн в системе "Электронный бюджет".
"В этом году на предоставление грантов на развитие семейных ферм из федерального и республиканского бюджетов предусмотрено 90 миллионов рублей. Минимальный размер гранта – 5 миллионов рублей, максимальный – 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Для участия в конкурсном отборе одним из обязательных условий является наличие у претендента собственных денежных средств в размере не менее 30% от общей стоимости проекта. Расходы, финансируемые за счет средств гранта
, составят 70%.
Заявки будут оценивать с 25 июля по 5 августа. Конкурсанты будут защищать свои проекты перед комиссией. Победители будут объявлены до 5 августа 2024 года.