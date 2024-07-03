https://ria.ru/20240703/dispanserizatsiya-1957208960.html
Почти 2 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года
Почти 2 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 03.07.2024
Почти 2 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года
Почти два миллиона жителей Московской области проверили свое здоровье и прошли плановые медицинские обследования с начала 2024 года. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:17
2024-07-03T19:17
2024-07-03T19:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Почти два миллиона жителей Московской области проверили свое здоровье и прошли плановые медицинские обследования с начала 2024 года. Об этом сообщил 360.ru.Результат диспансеризации приходит сразу в электронную карту, его можно узнать в том числе с помощью телемедицины. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит пациента на углубленное обследование.Отмечается, что также власти региона вновь запустили акцию "Проверь свое здоровье в парке", благодаря которой жители могут пройти профосмотр на свежем воздухе в выходной день.
https://ria.ru/20240701/zdorove-1956602015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)