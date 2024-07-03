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Почти 2 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 03.07.2024
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Новости Подмосковья
 
19:17 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/dispanserizatsiya-1957208960.html
Почти 2 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года
Почти 2 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 03.07.2024
Почти 2 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года
Почти два миллиона жителей Московской области проверили свое здоровье и прошли плановые медицинские обследования с начала 2024 года. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:17
2024-07-03T19:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Почти два миллиона жителей Московской области проверили свое здоровье и прошли плановые медицинские обследования с начала 2024 года. Об этом сообщил 360.ru.Результат диспансеризации приходит сразу в электронную карту, его можно узнать в том числе с помощью телемедицины. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит пациента на углубленное обследование.Отмечается, что также власти региона вновь запустили акцию "Проверь свое здоровье в парке", благодаря которой жители могут пройти профосмотр на свежем воздухе в выходной день.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Почти 2 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина на приеме у врача
Женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Почти два миллиона жителей Московской области проверили свое здоровье и прошли плановые медицинские обследования с начала 2024 года. Об этом сообщил 360.ru.
Результат диспансеризации приходит сразу в электронную карту, его можно узнать в том числе с помощью телемедицины. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит пациента на углубленное обследование.
Отмечается, что также власти региона вновь запустили акцию "Проверь свое здоровье в парке", благодаря которой жители могут пройти профосмотр на свежем воздухе в выходной день.
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