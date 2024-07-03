https://ria.ru/20240703/dispanserizatsiya-1957208960.html

Почти 2 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года

Почти 2 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 03.07.2024

Почти 2 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года

Почти два миллиона жителей Московской области проверили свое здоровье и прошли плановые медицинские обследования с начала 2024 года. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:17

2024-07-03T19:17

2024-07-03T19:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Почти два миллиона жителей Московской области проверили свое здоровье и прошли плановые медицинские обследования с начала 2024 года. Об этом сообщил 360.ru.Результат диспансеризации приходит сразу в электронную карту, его можно узнать в том числе с помощью телемедицины. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит пациента на углубленное обследование.Отмечается, что также власти региона вновь запустили акцию "Проверь свое здоровье в парке", благодаря которой жители могут пройти профосмотр на свежем воздухе в выходной день.

https://ria.ru/20240701/zdorove-1956602015.html

московская область (подмосковье)

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)