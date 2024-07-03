Рейтинг@Mail.ru
ВС России полностью освободили район Новый в Часовом Яре - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 03.07.2024 (обновлено: 14:48 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/chasov-yar-1957082762.html
ВС России полностью освободили район Новый в Часовом Яре
ВС России полностью освободили район Новый в Часовом Яре - РИА Новости, 03.07.2024
ВС России полностью освободили район Новый в Часовом Яре
Российские войска взяли под контроль район Новый в Часовом Яре, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:21
2024-07-03T14:48
россия
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
константиновка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль район Новый в Часовом Яре, сообщило Минобороны."Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий полностью освободили район Новый населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке.Кроме того, российские войска нанесли поражение 24-й, 30-й, 93-й механизированным, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригадам ВСУ, 109-й, 114-й и 119-й бригадам теробороны в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, Райгородок и Веселый Гай, а также отразили четыре контратаки 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 214-го батальона "Опфор" ВСУ. Противник потерял в этих боях примерно 450 человек убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, и десять пикапов, САУ "Акация" и "Гвоздика", гаубицу "Мста-Б", три орудия Д-20, одно американское орудие М119, две станции РЭБ "Анклав-Н" и станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48. Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
часов яр
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cf8abd9bbcb980c0b7e785b0424dc31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, в мире, часов яр, константиновка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России полностью освободили район Новый в Часовом Яре

МО: ВС России полностью освободили район Новый в Часовом Яре в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль район Новый в Часовом Яре, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий полностью освободили район Новый населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке.
Освобожденные районы Часова Яра в ДНР

Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР под контролем ВСУ — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

Кроме того, российские войска нанесли поражение 24-й, 30-й, 93-й механизированным, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригадам ВСУ, 109-й, 114-й и 119-й бригадам теробороны в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, Райгородок и Веселый Гай, а также отразили четыре контратаки 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 214-го батальона "Опфор" ВСУ.
Противник потерял в этих боях примерно 450 человек убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, и десять пикапов, САУ "Акация" и "Гвоздика", гаубицу "Мста-Б", три орудия Д-20, одно американское орудие М119, две станции РЭБ "Анклав-Н" и станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48. Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ миреЧасов ЯрКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала