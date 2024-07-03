ВС России полностью освободили район Новый в Часовом Яре
МО: ВС России полностью освободили район Новый в Часовом Яре в ДНР
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль район Новый в Часовом Яре, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий полностью освободили район Новый населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке.
Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР под контролем ВСУ — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Кроме того, российские войска нанесли поражение 24-й, 30-й, 93-й механизированным, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригадам ВСУ, 109-й, 114-й и 119-й бригадам теробороны в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, Райгородок и Веселый Гай, а также отразили четыре контратаки 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 214-го батальона "Опфор" ВСУ.
Противник потерял в этих боях примерно 450 человек убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, и десять пикапов, САУ "Акация" и "Гвоздика", гаубицу "Мста-Б", три орудия Д-20, одно американское орудие М119, две станции РЭБ "Анклав-Н" и станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48. Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.
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