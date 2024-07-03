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Предпринимателям вручили бренд "Знак качества – Сахалин" - РИА Новости, 03.07.2024
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13:17 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/brend-1957080222.html
Предпринимателям вручили бренд "Знак качества – Сахалин"
Предпринимателям вручили бренд "Знак качества – Сахалин" - РИА Новости, 03.07.2024
Предпринимателям вручили бренд "Знак качества – Сахалин"
На инвестиционном совете предпринимателям вручили региональный бренд "Знак качества – Сахалин", который они смогут использовать для маркировки своих товаров,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:17
2024-07-03T13:17
твой бизнес
технологии
сахалинская область
валерий лимаренко
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. На инвестиционном совете предпринимателям вручили региональный бренд "Знак качества – Сахалин", который они смогут использовать для маркировки своих товаров, сообщает пресс-служба областного правительства. Местные производители товаров и услуг смогут использовать этот знак в своей деятельности для продвижения, что позволит подчеркнуть качество продукции, выделиться на полках и привлечь внимание за пределами региона. "Новый знак качества направлен в первую очередь на повышение узнаваемости региона. Кроме того, это еще и дополнительная мера поддержки для нашего бизнеса, разработанная совместно с деловым сообществом. Предприниматели будут его использовать для маркировки товаров и услуг, произведенных на островах, и демонстрировать высокий стандарт качества продукции", - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Первые семь предприятий уже стали обладателями знака качества. Одним из получателей логотипа стал индивидуальный предприниматель Евгений Красуцкий. Мужчина уже несколько лет занимается производством арболита — материала, в состав которого входят цемент и древесная щепа. Знак в графическом виде можно использовать в дизайне вывески или на транспорте компании, непосредственно на товаре, использоваться в рекламно-сувенирной продукции или стать элементом фирменного стиля организации. Обязательное условие для организаций, претендующих на получение знака, — регистрация в качестве предпринимателей на территории Сахалинской области. "Знак качества дает право предпринимателям преимущество участвовать во всех выставках, ярмарках, проводимых региональными органами власти. Они включаются в глобальную маркетинговую кампанию нашего региона. И, конечно же, они имеют дополнительные баллы при распределении грантов и субсидий. И сегодня мы ведем переговоры с маркетплейсами для того, чтобы те компании, которые получили знак качества, представили на этой торговой площадке", - рассказала глава Торгово-промышленной палаты Сахалинской области Галина Дзюба.
https://ria.ru/20240325/odezhda-1935626532.html
https://ria.ru/20240701/sakhalin-1956567145.html
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технологии, сахалинская область, валерий лимаренко, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Технологии, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

Предпринимателям вручили бренд "Знак качества – Сахалин"

© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской областиСертификат о предоставлении права использования логотипа "Знак качества – Сахалин"
Сертификат о предоставлении права использования логотипа Знак качества – Сахалин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
Сертификат о предоставлении права использования логотипа "Знак качества – Сахалин"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. На инвестиционном совете предпринимателям вручили региональный бренд "Знак качества – Сахалин", который они смогут использовать для маркировки своих товаров, сообщает пресс-служба областного правительства.
Местные производители товаров и услуг смогут использовать этот знак в своей деятельности для продвижения, что позволит подчеркнуть качество продукции, выделиться на полках и привлечь внимание за пределами региона.
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"Новый знак качества направлен в первую очередь на повышение узнаваемости региона. Кроме того, это еще и дополнительная мера поддержки для нашего бизнеса, разработанная совместно с деловым сообществом. Предприниматели будут его использовать для маркировки товаров и услуг, произведенных на островах, и демонстрировать высокий стандарт качества продукции", - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Первые семь предприятий уже стали обладателями знака качества. Одним из получателей логотипа стал индивидуальный предприниматель Евгений Красуцкий. Мужчина уже несколько лет занимается производством арболита — материала, в состав которого входят цемент и древесная щепа.
Знак в графическом виде можно использовать в дизайне вывески или на транспорте компании, непосредственно на товаре, использоваться в рекламно-сувенирной продукции или стать элементом фирменного стиля организации. Обязательное условие для организаций, претендующих на получение знака, — регистрация в качестве предпринимателей на территории Сахалинской области.
"Знак качества дает право предпринимателям преимущество участвовать во всех выставках, ярмарках, проводимых региональными органами власти. Они включаются в глобальную маркетинговую кампанию нашего региона. И, конечно же, они имеют дополнительные баллы при распределении грантов и субсидий. И сегодня мы ведем переговоры с маркетплейсами для того, чтобы те компании, которые получили знак качества, представили на этой торговой площадке", - рассказала глава Торгово-промышленной палаты Сахалинской области Галина Дзюба.
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Твой бизнесТехнологииСахалинская областьВалерий ЛимаренкоТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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