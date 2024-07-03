https://ria.ru/20240703/belorussiya-1957074814.html

Парад в честь 80-летия освобождения Белоруссии прошел в Минске

Парад в честь 80-летия освобождения Белоруссии прошел в Минске - РИА Новости, 03.07.2024

Парад в честь 80-летия освобождения Белоруссии прошел в Минске

Военный парад, приуроченный к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, прошел в среду Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:55

2024-07-03T12:55

2024-07-03T12:56

белоруссия

россия

азербайджан

александр лукашенко

русские витязи

воздушно-космические силы россии

т-34

ка-52 "аллигатор"

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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Военный парад, приуроченный к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, прошел в среду Минске, передает корреспондент РИА Новости. Принимал парад главнокомандующий вооруженными силами, президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Ровно 80 лет назад, 3 июля 1944 года, отгремели последние бои за столицу нашей Беларуси. Но эти залпы и сейчас отдаются эхом в нашей исторической памяти. И мы знаем, что должны сделать все, чтобы пронести эту память через века", - заявил Лукашенко. По его словам, в каждом белорусском городе и каждой деревеньке живет память о героях Великой Отечественной войны, она передается из поколения в поколение, "от сердца к сердцу, связывая всех живой нитью любви и верности Отечеству". В составе парада прошли 36 пеших парадных расчетов общей численностью более 5 тысяч человек. Помимо белорусских военнослужащих, торжественным маршем перед трибунами прошли и парадные расчеты Азербайджана, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. Открыли парад механизированной колонны легендарные танки Победы Т-34. В составе 29 парадных расчетов механизированной колонны прошли свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники. Воздушная часть была представлена 10 расчетами, в том числе авиационными группами высшего пилотажа Российской Федерации "Русские витязи" и "Стрижи" и вертолетами Ка-52, Ми-28 и Ми-26 ВКС РФ. На параде были продемонстрированы танки Т-72Б3, комплекс "Искандер-М", белорусская ракетная система "Полонез", зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности С-400 "Триумф", легкие бронированные автомобили "Пикап", "Дракон", "Богатырь", "Лис-ПМ", бронированные транспортные средства "Кайман", бронеавтомобили "Тигр-М, широкая линейка беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа в разведывательном и ударном вариантах исполнения. Затем парад продолжило выступление сводной роты почетного караула. После этого был представлен театрализованный элемент парада, который рассказал о мирной жизни Белоруссии в послевоенные годы, о развитии экономики республики и современных достижениях, включая полет в космос первого в истории суверенной Белоруссии космонавта. После парада в различных районах Минска развернулись народные гуляния, заработали концертные площадки и выездная торговля. Завершатся празднования салютом.

https://ria.ru/20240703/minsk-1956607700.html

https://ria.ru/20240703/lukashenko-1957021753.html

https://ria.ru/20240508/vystavka-1944668265.html

https://radiosputnik.ru/20240621/parad-vertolety-1954636880.html

белоруссия

россия

азербайджан

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Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска С 29 июня по 4 июля 1944 года в ходе наступательной операции был освобожден Минск. До этого момента город оставался оккупирован немецкими захватчиками на протяжении трех лет. От геноцида погибло более 400 тысяч человек, уничтожено 80% жилых домов, а также почти все предприятия, учебные и культурные учреждения. Освобождение Минска стало ключевой фазой масштабной операции "Багратион", целью которой было освобождение Белоруссии. 2024-07-03T12:55 true PT2M05S

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белоруссия, россия, азербайджан, александр лукашенко, русские витязи, воздушно-космические силы россии, т-34, ка-52 "аллигатор", ми-28, освобождение. путь к победе