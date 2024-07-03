https://ria.ru/20240703/belorussiya-1957058201.html

Глава МО Белоруссии предупредил о последствиях эскалации в Восточной Европе

Глава МО Белоруссии предупредил о последствиях эскалации в Восточной Европе - РИА Новости, 03.07.2024

Глава МО Белоруссии предупредил о последствиях эскалации в Восточной Европе

Нагнетание обстановки в Восточной Европе может привести к открытому вооружённому противостоянию вплоть до применения ядерного оружия, сообщил в среду министр... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:10

2024-07-03T12:10

2024-07-03T12:50

белоруссия

восточная европа

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МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Нагнетание обстановки в Восточной Европе может привести к открытому вооружённому противостоянию вплоть до применения ядерного оружия, сообщил в среду министр обороны Белоруссии Виктор Хренин."Сегодня военно-политическая обстановка в Восточно-Европейском регионе характеризуется как кризисная с предпосылками перехода в фазу конфликта", - сказал Хренин на заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ."Коалиция западных государств целенаправленно следует курсу на деградацию отношений, поступательно продавливает агрессивные нарративы в адрес государств Содружества, в результате чего в Восточно-Европейском регионе на сегодняшний день сформировался ряд вызовов и угроз в военной сфере, которые в условиях фактического демонтажа архитектуры региональной безопасности могут привести к открытому вооружённому противостоянию вплоть до применения ядерного оружия", - добавил он.

https://ria.ru/20240703/lukashenko-1957026554.html

белоруссия

восточная европа

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белоруссия, восточная европа