https://ria.ru/20240703/bayden-1957212916.html

Пластический хирург раскрыл причины странного вида Байдена

Пластический хирург раскрыл причины странного вида Байдена - РИА Новости, 03.07.2024

Пластический хирург раскрыл причины странного вида Байдена

Президент США Джо Байден мог пройти через многие пластические операции, чтобы обратить вспять эффекты старения, сообщает изданию Daily Mail ведущий хирург из... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:40

2024-07-03T19:40

2024-07-03T23:51

сша

москва

беверли-хиллз

джо байден

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955987488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c7a247a94d8021507b199835263641c.jpg

Москва, 3 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден мог пройти через многие пластические операции, чтобы обратить вспять эффекты старения, сообщает изданию Daily Mail ведущий хирург из Беверли-Хиллз Гэри Мотики."Байдену, скорее всего, сделали подтяжку глаз и бровей, хотя из-за этого он стал выглядеть более "женственно", — приводит издание слова Мотики.Хирург также отметил, что президент США мог пройти новую процедуру по пересадки волос с затылка. В общей сложности на процедуры по омоложению Байден потратил около 160 000 долларов, что превосходит затраты Трампа, у которого сложно найти признаки подтяжки лица, и который стареет более "естественным образом", добавил доктор.Байден — старейший президент США, в ноябре прошлого года ему исполнился 81 год. Если он выиграет ноябрьские президентские выборы, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам Байден считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.

https://ria.ru/20240630/bayden-1956392247.html

сша

москва

беверли-хиллз

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, москва, беверли-хиллз, джо байден, в мире