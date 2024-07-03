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Пластический хирург раскрыл причины странного вида Байдена - РИА Новости, 03.07.2024
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19:40 03.07.2024 (обновлено: 23:51 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/bayden-1957212916.html
Пластический хирург раскрыл причины странного вида Байдена
Пластический хирург раскрыл причины странного вида Байдена - РИА Новости, 03.07.2024
Пластический хирург раскрыл причины странного вида Байдена
Президент США Джо Байден мог пройти через многие пластические операции, чтобы обратить вспять эффекты старения, сообщает изданию Daily Mail ведущий хирург из... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:40
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Москва, 3 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден мог пройти через многие пластические операции, чтобы обратить вспять эффекты старения, сообщает изданию Daily Mail ведущий хирург из Беверли-Хиллз Гэри Мотики.&quot;Байдену, скорее всего, сделали подтяжку глаз и бровей, хотя из-за этого он стал выглядеть более &quot;женственно&quot;, — приводит издание слова Мотики.Хирург также отметил, что президент США мог пройти новую процедуру по пересадки волос с затылка. В общей сложности на процедуры по омоложению Байден потратил около 160 000 долларов, что превосходит затраты Трампа, у которого сложно найти признаки подтяжки лица, и который стареет более "естественным образом", добавил доктор.Байден — старейший президент США, в ноябре прошлого года ему исполнился 81 год. Если он выиграет ноябрьские президентские выборы, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам Байден считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
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сша, москва, беверли-хиллз, джо байден, в мире
США, Москва, Беверли-Хиллз, Джо Байден, В мире
Пластический хирург раскрыл причины странного вида Байдена

Хирург Мотики: Байден мог пройти через многие пластические операции

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 3 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден мог пройти через многие пластические операции, чтобы обратить вспять эффекты старения, сообщает изданию Daily Mail ведущий хирург из Беверли-Хиллз Гэри Мотики.
«

"Байдену, скорее всего, сделали подтяжку глаз и бровей, хотя из-за этого он стал выглядеть более "женственно", — приводит издание слова Мотики.

Хирург также отметил, что президент США мог пройти новую процедуру по пересадки волос с затылка. В общей сложности на процедуры по омоложению Байден потратил около 160 000 долларов, что превосходит затраты Трампа, у которого сложно найти признаки подтяжки лица, и который стареет более "естественным образом", добавил доктор.

Байден — старейший президент США, в ноябре прошлого года ему исполнился 81 год. Если он выиграет ноябрьские президентские выборы, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам Байден считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
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