Пластический хирург раскрыл причины странного вида Байдена
Хирург Мотики: Байден мог пройти через многие пластические операции
© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
Москва, 3 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден мог пройти через многие пластические операции, чтобы обратить вспять эффекты старения, сообщает изданию Daily Mail ведущий хирург из Беверли-Хиллз Гэри Мотики.
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"Байдену, скорее всего, сделали подтяжку глаз и бровей, хотя из-за этого он стал выглядеть более "женственно", — приводит издание слова Мотики.
Хирург также отметил, что президент США мог пройти новую процедуру по пересадки волос с затылка. В общей сложности на процедуры по омоложению Байден потратил около 160 000 долларов, что превосходит затраты Трампа, у которого сложно найти признаки подтяжки лица, и который стареет более "естественным образом", добавил доктор.
Байден — старейший президент США, в ноябре прошлого года ему исполнился 81 год. Если он выиграет ноябрьские президентские выборы, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам Байден считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
Байден — старейший президент США, в ноябре прошлого года ему исполнился 81 год. Если он выиграет ноябрьские президентские выборы, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам Байден считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
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