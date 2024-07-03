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В партии бананов, направлявшейся в Россию из Эквадора, нашли наркотики - РИА Новости, 03.07.2024
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13:14 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/banany-1957080752.html
В партии бананов, направлявшейся в Россию из Эквадора, нашли наркотики
В партии бананов, направлявшейся в Россию из Эквадора, нашли наркотики - РИА Новости, 03.07.2024
В партии бананов, направлявшейся в Россию из Эквадора, нашли наркотики
Полиция Эквадора обнаружила более 3 тонн гидрохлорида кокаина на сумму свыше 6 миллионов долларов в партии бананов, направлявшихся в Россию, говорится в релизе, РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:14
2024-07-03T13:14
в мире
россия
эквадор
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Полиция Эквадора обнаружила более 3 тонн гидрохлорида кокаина на сумму свыше 6 миллионов долларов в партии бананов, направлявшихся в Россию, говорится в релизе, опубликованном на сайте правоохранительных органов. Партия наркотиков была изъята в ходе операции, проводившейся в порту в провинции Эль-Оро 1 июля. "Был произведен тотальный досмотр контейнера с бананами на экспорт, направлявшегося в Россию ... После соответствующей проверки ... среди продукции было обнаружено 3190 брикетов, в которых содержалось белесое вещество, которое ... дало положительный результат на гидрохлорид кокаина", - говорится в релизе. Общий вес партии наркотиков составил 3,1 тонны, на черном рынке ее стоимость оценивается в 6,3 миллиона долларов. При этом отмечается, что по прибытию в место назначения стоимость могла возрасти до 254 миллионов долларов.
https://ria.ru/20240110/kokain-1920463033.html
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в мире, россия, эквадор
В мире, Россия, Эквадор
В партии бананов, направлявшейся в Россию из Эквадора, нашли наркотики

Полиция Эквадора нашла более 3 т кокаина в партии бананов, направлявшейся в РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бананы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Полиция Эквадора обнаружила более 3 тонн гидрохлорида кокаина на сумму свыше 6 миллионов долларов в партии бананов, направлявшихся в Россию, говорится в релизе, опубликованном на сайте правоохранительных органов.
Партия наркотиков была изъята в ходе операции, проводившейся в порту в провинции Эль-Оро 1 июля.
"Был произведен тотальный досмотр контейнера с бананами на экспорт, направлявшегося в Россию ... После соответствующей проверки ... среди продукции было обнаружено 3190 брикетов, в которых содержалось белесое вещество, которое ... дало положительный результат на гидрохлорид кокаина", - говорится в релизе.
Общий вес партии наркотиков составил 3,1 тонны, на черном рынке ее стоимость оценивается в 6,3 миллиона долларов. При этом отмечается, что по прибытию в место назначения стоимость могла возрасти до 254 миллионов долларов.
Кокаин, изъятый в порту Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
В Большом порту Петербурга изъяли более тонны кокаина
10 января, 10:54
 
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