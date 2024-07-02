https://ria.ru/20240702/svet-1956939447.html
В Херсонской области более пяти тысяч человек остались без света
В Херсонской области более пяти тысяч человек остались без света - РИА Новости, 02.07.2024
В Херсонской области более пяти тысяч человек остались без света
Более 5 тысяч человек в Новокаховском городском округе Херсонской области остались без света из-за обстрела украинскими войсками, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:11
2024-07-02T18:11
2024-07-02T18:11
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_24a5090ac806b8de2ee980685afac608.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Более 5 тысяч человек в Новокаховском городском округе Херсонской области остались без света из-за обстрела украинскими войсками, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Из-за обстрела со стороны боевиков преступного киевского режима в Новокаховском городском округе повреждены электросети, без света остались более 5 тысяч человек", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале Аварийное отключение электроснабжения коснулось микрорайона Основа в Новой Каховке, а также населённых пунктов Днепряны, Масловка, Обрывки, Райское, Райское-2, Тополевка, добавил он.
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_514abb912dda3a45950825e4d11f5358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , новая каховка, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо
В Херсонской области более пяти тысяч человек остались без света
Сальдо: более 5 тыс жителей Новой Каховки остались без света из-за обстрела