https://ria.ru/20240702/svet-1956939447.html

В Херсонской области более пяти тысяч человек остались без света

В Херсонской области более пяти тысяч человек остались без света - РИА Новости, 02.07.2024

В Херсонской области более пяти тысяч человек остались без света

Более 5 тысяч человек в Новокаховском городском округе Херсонской области остались без света из-за обстрела украинскими войсками, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:11

2024-07-02T18:11

2024-07-02T18:11

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

новая каховка

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_24a5090ac806b8de2ee980685afac608.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Более 5 тысяч человек в Новокаховском городском округе Херсонской области остались без света из-за обстрела украинскими войсками, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Из-за обстрела со стороны боевиков преступного киевского режима в Новокаховском городском округе повреждены электросети, без света остались более 5 тысяч человек", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале Аварийное отключение электроснабжения коснулось микрорайона Основа в Новой Каховке, а также населённых пунктов Днепряны, Масловка, Обрывки, Райское, Райское-2, Тополевка, добавил он.

https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, херсонская область , новая каховка, владимир сальдо