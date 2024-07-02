Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области более пяти тысяч человек остались без света - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/svet-1956939447.html
В Херсонской области более пяти тысяч человек остались без света
В Херсонской области более пяти тысяч человек остались без света - РИА Новости, 02.07.2024
В Херсонской области более пяти тысяч человек остались без света
Более 5 тысяч человек в Новокаховском городском округе Херсонской области остались без света из-за обстрела украинскими войсками, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:11
2024-07-02T18:11
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_24a5090ac806b8de2ee980685afac608.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Более 5 тысяч человек в Новокаховском городском округе Херсонской области остались без света из-за обстрела украинскими войсками, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Из-за обстрела со стороны боевиков преступного киевского режима в Новокаховском городском округе повреждены электросети, без света остались более 5 тысяч человек", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале Аварийное отключение электроснабжения коснулось микрорайона Основа в Новой Каховке, а также населённых пунктов Днепряны, Масловка, Обрывки, Райское, Райское-2, Тополевка, добавил он.
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_514abb912dda3a45950825e4d11f5358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , новая каховка, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо
В Херсонской области более пяти тысяч человек остались без света

Сальдо: более 5 тыс жителей Новой Каховки остались без света из-за обстрела

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Лампочки. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Более 5 тысяч человек в Новокаховском городском округе Херсонской области остались без света из-за обстрела украинскими войсками, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Из-за обстрела со стороны боевиков преступного киевского режима в Новокаховском городском округе повреждены электросети, без света остались более 5 тысяч человек", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале
Аварийное отключение электроснабжения коснулось микрорайона Основа в Новой Каховке, а также населённых пунктов Днепряны, Масловка, Обрывки, Райское, Райское-2, Тополевка, добавил он.
Разведчики выходят на задачу - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Засеивают "кассетками". Что творится на самом напряженном участке фронта
27 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьНовая КаховкаВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала