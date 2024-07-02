https://ria.ru/20240702/investory-1956951367.html

Более 40 миллиардов рублей вложат инвесторы в развитие туризма в Хакасии

Более 40 миллиардов рублей вложат инвесторы в развитие туризма в Хакасии - РИА Новости, 02.07.2024

Более 40 миллиардов рублей вложат инвесторы в развитие туризма в Хакасии

Более 40 миллиардов рублей до 2030 года планируют вложить инвесторы в развитие туризма в Хакасии, сообщил губернатор региона Валентин Коновалов. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:22

2024-07-02T19:22

2024-07-02T19:22

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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Более 40 миллиардов рублей до 2030 года планируют вложить инвесторы в развитие туризма в Хакасии, сообщил губернатор региона Валентин Коновалов. "Сегодня мы наблюдаем всплеск инвестиционного интереса к Хакасии. Реализуются 12 крупных проектов на сумму свыше 17 миллиардов рублей. До 2030 года инвесторы планируют вложить более 40 миллиардов. В этом году мы разрабатываем туристический мастер-план развития Хакасии, который поможет структурировать наши общие усилия с бизнесом по развитию туризма в регионе", - сказал Коновалов на пленарной сессии "Туризм в регионах Сибирского федерального округа " в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Губернатор также отметил, что регион намерен увеличить туристический поток до 2,3 миллиона поездок в год. Для достижения этих целей власти Хакасии планируют увеличить качество номерного фонда на 30%, создать новые точки притяжения и разработать уникальные туристические предложения в сфере культурно-познавательного, автомобильного, пляжного, горного и экологического туризма.

https://ria.ru/20230802/puteshestviya-1887810093.html

республика хакасия

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Алёна Пава

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