Рейтинг@Mail.ru
Более 40 миллиардов рублей вложат инвесторы в развитие туризма в Хакасии - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
19:22 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/investory-1956951367.html
Более 40 миллиардов рублей вложат инвесторы в развитие туризма в Хакасии
Более 40 миллиардов рублей вложат инвесторы в развитие туризма в Хакасии - РИА Новости, 02.07.2024
Более 40 миллиардов рублей вложат инвесторы в развитие туризма в Хакасии
Более 40 миллиардов рублей до 2030 года планируют вложить инвесторы в развитие туризма в Хакасии, сообщил губернатор региона Валентин Коновалов. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:22
2024-07-02T19:22
твой бизнес
коммерческая недвижимость
валентин коновалов
новости - туризм
твой бизнес – новости
республика хакасия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748867590_0:31:3509:2006_1920x0_80_0_0_0a2173947593b7fb7e690f695f58a8ff.jpg
КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Более 40 миллиардов рублей до 2030 года планируют вложить инвесторы в развитие туризма в Хакасии, сообщил губернатор региона Валентин Коновалов. "Сегодня мы наблюдаем всплеск инвестиционного интереса к Хакасии. Реализуются 12 крупных проектов на сумму свыше 17 миллиардов рублей. До 2030 года инвесторы планируют вложить более 40 миллиардов. В этом году мы разрабатываем туристический мастер-план развития Хакасии, который поможет структурировать наши общие усилия с бизнесом по развитию туризма в регионе", - сказал Коновалов на пленарной сессии "Туризм в регионах Сибирского федерального округа " в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Губернатор также отметил, что регион намерен увеличить туристический поток до 2,3 миллиона поездок в год. Для достижения этих целей власти Хакасии планируют увеличить качество номерного фонда на 30%, создать новые точки притяжения и разработать уникальные туристические предложения в сфере культурно-познавательного, автомобильного, пляжного, горного и экологического туризма.
https://ria.ru/20230802/puteshestviya-1887810093.html
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748867590_727:0:3458:2048_1920x0_80_0_0_1b7a7b9991340359a956261953678014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коммерческая недвижимость, валентин коновалов, новости - туризм, твой бизнес – новости, республика хакасия
Твой бизнес, Коммерческая недвижимость, Валентин Коновалов, Новости - Туризм, Твой бизнес – новости, Республика Хакасия

Более 40 миллиардов рублей вложат инвесторы в развитие туризма в Хакасии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДевушка фотографирует из трамвая плотину Саяно-Шушенской ГЭС на реке Енисей в Хакасии
Девушка фотографирует из трамвая плотину Саяно-Шушенской ГЭС на реке Енисей в Хакасии - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Девушка фотографирует из трамвая плотину Саяно-Шушенской ГЭС на реке Енисей в Хакасии
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Более 40 миллиардов рублей до 2030 года планируют вложить инвесторы в развитие туризма в Хакасии, сообщил губернатор региона Валентин Коновалов.
"Сегодня мы наблюдаем всплеск инвестиционного интереса к Хакасии. Реализуются 12 крупных проектов на сумму свыше 17 миллиардов рублей. До 2030 года инвесторы планируют вложить более 40 миллиардов. В этом году мы разрабатываем туристический мастер-план развития Хакасии, который поможет структурировать наши общие усилия с бизнесом по развитию туризма в регионе", - сказал Коновалов на пленарной сессии "Туризм в регионах Сибирского федерального округа " в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
Губернатор также отметил, что регион намерен увеличить туристический поток до 2,3 миллиона поездок в год. Для достижения этих целей власти Хакасии планируют увеличить качество номерного фонда на 30%, создать новые точки притяжения и разработать уникальные туристические предложения в сфере культурно-познавательного, автомобильного, пляжного, горного и экологического туризма.
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Эксперты назвали самые популярные у россиян направления для турпоездок
2 августа 2023, 16:25
 
Твой бизнесКоммерческая недвижимостьВалентин КоноваловНовости - ТуризмТвой бизнес – новостиРеспублика Хакасия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала