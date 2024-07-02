Более 40 миллиардов рублей вложат инвесторы в развитие туризма в Хакасии
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДевушка фотографирует из трамвая плотину Саяно-Шушенской ГЭС на реке Енисей в Хакасии
Девушка фотографирует из трамвая плотину Саяно-Шушенской ГЭС на реке Енисей в Хакасии
КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Более 40 миллиардов рублей до 2030 года планируют вложить инвесторы в развитие туризма в Хакасии, сообщил губернатор региона Валентин Коновалов.
"Сегодня мы наблюдаем всплеск инвестиционного интереса к Хакасии. Реализуются 12 крупных проектов на сумму свыше 17 миллиардов рублей. До 2030 года инвесторы планируют вложить более 40 миллиардов. В этом году мы разрабатываем туристический мастер-план развития Хакасии, который поможет структурировать наши общие усилия с бизнесом по развитию туризма в регионе", - сказал Коновалов на пленарной сессии "Туризм в регионах Сибирского федерального округа " в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
Губернатор также отметил, что регион намерен увеличить туристический поток до 2,3 миллиона поездок в год. Для достижения этих целей власти Хакасии планируют увеличить качество номерного фонда на 30%, создать новые точки притяжения и разработать уникальные туристические предложения в сфере культурно-познавательного, автомобильного, пляжного, горного и экологического туризма.
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