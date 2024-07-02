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РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию объемом более $77 миллионов с начала года - РИА Новости, 03.07.2024
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19:21 02.07.2024 (обновлено: 09:13 03.07.2024)
https://ria.ru/20240702/eksport-1957019204.html
РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию объемом более $77 миллионов с начала года
РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию объемом более $77 миллионов с начала года - РИА Новости, 03.07.2024
РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию объемом более $77 миллионов с начала года
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала года оказал поддержку экспорту в Киргизию в рамках 355 экспортных услуг на общую сумму 77,4 миллиона... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-02T19:21
2024-07-03T09:13
экономика
россия
киргизия
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала года оказал поддержку экспорту в Киргизию в рамках 355 экспортных услуг на общую сумму 77,4 миллиона долларов, рассказал директор развития зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко."С начала года в рамках сотрудничества с Киргизией поддержку РЭЦ получили 211 экспортеров продукции металлургической промышленности, лесопромышленного и агропромышленного комплекса, фармацевтической, косметической и химической промышленности. Всего поддержаны 355 экспортных услуг на общую сумму $77,4 миллиона", – рассказал Прохоренко в рамках пятого заседания Российско-Киргизской Рабочей группы по промышленности.Он добавил, что поддержку РЭЦ также получил импорт продукции машиностроительной промышленности.В портфеле Группы РЭЦ сегодня находится около 40 проектов в Киргизии на сумму более 700 миллионов долларов.Прохоренко подчеркнул, что приоритетные задачи Группы РЭЦ в сотрудничестве с Киргизской Республикой включают укрепление внешнеэкономического взаимодействия российских компаний с киргизскими партнёрами, установление контактов с ключевыми контрагентами, а также сопровождение экспортно ориентированных проектов для обеспечения эффективной реализации сделок.
https://ria.ru/20240628/rets-1956187876.html
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экономика, россия, киргизия, экспорт, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Киргизия, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию объемом более $77 миллионов с начала года

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Прохоренко, директор по развитию зарубежной сети, АО "Российский экспортный центр"
Дмитрий Прохоренко, директор по развитию зарубежной сети, АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Прохоренко, директор по развитию зарубежной сети, АО "Российский экспортный центр"
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала года оказал поддержку экспорту в Киргизию в рамках 355 экспортных услуг на общую сумму 77,4 миллиона долларов, рассказал директор развития зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
"С начала года в рамках сотрудничества с Киргизией поддержку РЭЦ получили 211 экспортеров продукции металлургической промышленности, лесопромышленного и агропромышленного комплекса, фармацевтической, косметической и химической промышленности. Всего поддержаны 355 экспортных услуг на общую сумму $77,4 миллиона", – рассказал Прохоренко в рамках пятого заседания Российско-Киргизской Рабочей группы по промышленности.
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Он добавил, что поддержку РЭЦ также получил импорт продукции машиностроительной промышленности.
В портфеле Группы РЭЦ сегодня находится около 40 проектов в Киргизии на сумму более 700 миллионов долларов.
Прохоренко подчеркнул, что приоритетные задачи Группы РЭЦ в сотрудничестве с Киргизской Республикой включают укрепление внешнеэкономического взаимодействия российских компаний с киргизскими партнёрами, установление контактов с ключевыми контрагентами, а также сопровождение экспортно ориентированных проектов для обеспечения эффективной реализации сделок.
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