https://ria.ru/20240702/eksport-1957019204.html
РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию объемом более $77 миллионов с начала года
РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию объемом более $77 миллионов с начала года - РИА Новости, 03.07.2024
РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию объемом более $77 миллионов с начала года
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала года оказал поддержку экспорту в Киргизию в рамках 355 экспортных услуг на общую сумму 77,4 миллиона... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-02T19:21
2024-07-02T19:21
2024-07-03T09:13
экономика
россия
киргизия
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала года оказал поддержку экспорту в Киргизию в рамках 355 экспортных услуг на общую сумму 77,4 миллиона долларов, рассказал директор развития зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко."С начала года в рамках сотрудничества с Киргизией поддержку РЭЦ получили 211 экспортеров продукции металлургической промышленности, лесопромышленного и агропромышленного комплекса, фармацевтической, косметической и химической промышленности. Всего поддержаны 355 экспортных услуг на общую сумму $77,4 миллиона", – рассказал Прохоренко в рамках пятого заседания Российско-Киргизской Рабочей группы по промышленности.Он добавил, что поддержку РЭЦ также получил импорт продукции машиностроительной промышленности.В портфеле Группы РЭЦ сегодня находится около 40 проектов в Киргизии на сумму более 700 миллионов долларов.Прохоренко подчеркнул, что приоритетные задачи Группы РЭЦ в сотрудничестве с Киргизской Республикой включают укрепление внешнеэкономического взаимодействия российских компаний с киргизскими партнёрами, установление контактов с ключевыми контрагентами, а также сопровождение экспортно ориентированных проектов для обеспечения эффективной реализации сделок.
https://ria.ru/20240628/rets-1956187876.html
https://ria.ru/20240628/rets-1956047355.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, киргизия, экспорт, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Киргизия, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала года оказал поддержку экспорту в Киргизию в рамках 355 экспортных услуг на общую сумму 77,4 миллиона долларов, рассказал директор развития зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
"С начала года в рамках сотрудничества с Киргизией поддержку РЭЦ получили 211 экспортеров продукции металлургической промышленности, лесопромышленного и агропромышленного комплекса, фармацевтической, косметической и химической промышленности. Всего поддержаны 355 экспортных услуг на общую сумму $77,4 миллиона", – рассказал Прохоренко в рамках пятого заседания Российско-Киргизской Рабочей группы по промышленности.
Он добавил, что поддержку РЭЦ
также получил импорт продукции машиностроительной промышленности.
В портфеле Группы РЭЦ сегодня находится около 40 проектов в Киргизии на сумму более 700 миллионов долларов.
Прохоренко подчеркнул, что приоритетные задачи Группы РЭЦ в сотрудничестве с Киргизской Республикой включают укрепление внешнеэкономического взаимодействия российских компаний с киргизскими партнёрами, установление контактов с ключевыми контрагентами, а также сопровождение экспортно ориентированных проектов для обеспечения эффективной реализации сделок.