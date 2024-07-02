https://ria.ru/20240702/eksport-1957019204.html

РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию объемом более $77 миллионов с начала года

РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию объемом более $77 миллионов с начала года - РИА Новости, 03.07.2024

РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию объемом более $77 миллионов с начала года

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала года оказал поддержку экспорту в Киргизию в рамках 355 экспортных услуг на общую сумму 77,4 миллиона... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-02T19:21

2024-07-02T19:21

2024-07-03T09:13

экономика

россия

киргизия

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала года оказал поддержку экспорту в Киргизию в рамках 355 экспортных услуг на общую сумму 77,4 миллиона долларов, рассказал директор развития зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко."С начала года в рамках сотрудничества с Киргизией поддержку РЭЦ получили 211 экспортеров продукции металлургической промышленности, лесопромышленного и агропромышленного комплекса, фармацевтической, косметической и химической промышленности. Всего поддержаны 355 экспортных услуг на общую сумму $77,4 миллиона", – рассказал Прохоренко в рамках пятого заседания Российско-Киргизской Рабочей группы по промышленности.Он добавил, что поддержку РЭЦ также получил импорт продукции машиностроительной промышленности.В портфеле Группы РЭЦ сегодня находится около 40 проектов в Киргизии на сумму более 700 миллионов долларов.Прохоренко подчеркнул, что приоритетные задачи Группы РЭЦ в сотрудничестве с Киргизской Республикой включают укрепление внешнеэкономического взаимодействия российских компаний с киргизскими партнёрами, установление контактов с ключевыми контрагентами, а также сопровождение экспортно ориентированных проектов для обеспечения эффективной реализации сделок.

https://ria.ru/20240628/rets-1956187876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, киргизия, экспорт, российский экспортный центр (рэц)