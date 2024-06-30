https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956463181.html

"Уже не говорит": в Киеве заметили новую деталь в словах Зеленского

"Уже не говорит": в Киеве заметили новую деталь в словах Зеленского - РИА Новости, 30.06.2024

"Уже не говорит": в Киеве заметили новую деталь в словах Зеленского

Владимир Зеленский перестал говорить о возвращении Украины в прежние границы, что свидетельствует о серьезных изменениях, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T15:26

2024-06-30T15:26

2024-06-30T15:26

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

олег соскин

леонид кучма

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский перестал говорить о возвращении Украины в прежние границы, что свидетельствует о серьезных изменениях, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube."Если вы посмотрите его выступления, он уже не говорит, что мы победим, что мы вернемся к границам 1991 года, что Россия будет побеждена. <...> Он уже этого не говорит. <…> Мы видим, что началось переобувание в воздухе Зеленского и всей его группы", — отметил он.Соскин также подчеркнул, что все больше людей на Украине стали отворачиваться от Зеленского, и эта тенденция только усилится.В конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.

https://ria.ru/20240630/ssha-1956410387.html

https://ria.ru/20240630/konflikt-1956447848.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма