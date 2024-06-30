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"Уже не говорит": в Киеве заметили новую деталь в словах Зеленского - РИА Новости, 30.06.2024
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15:26 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956463181.html
"Уже не говорит": в Киеве заметили новую деталь в словах Зеленского
"Уже не говорит": в Киеве заметили новую деталь в словах Зеленского - РИА Новости, 30.06.2024
"Уже не говорит": в Киеве заметили новую деталь в словах Зеленского
Владимир Зеленский перестал говорить о возвращении Украины в прежние границы, что свидетельствует о серьезных изменениях, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:26
2024-06-30T15:26
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский перестал говорить о возвращении Украины в прежние границы, что свидетельствует о серьезных изменениях, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube."Если вы посмотрите его выступления, он уже не говорит, что мы победим, что мы вернемся к границам 1991 года, что Россия будет побеждена. &lt;...&gt; Он уже этого не говорит. &lt;…&gt; Мы видим, что началось переобувание в воздухе Зеленского и всей его группы", — отметил он.Соскин также подчеркнул, что все больше людей на Украине стали отворачиваться от Зеленского, и эта тенденция только усилится.В конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.
https://ria.ru/20240630/ssha-1956410387.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма
"Уже не говорит": в Киеве заметили новую деталь в словах Зеленского

Соскин: Зеленский больше не говорит о возвращении Украины на границы 1991 года

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский перестал говорить о возвращении Украины в прежние границы, что свидетельствует о серьезных изменениях, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.
"Если вы посмотрите его выступления, он уже не говорит, что мы победим, что мы вернемся к границам 1991 года, что Россия будет побеждена. <...> Он уже этого не говорит. <…> Мы видим, что началось переобувание в воздухе Зеленского и всей его группы", — отметил он.
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Соскин также подчеркнул, что все больше людей на Украине стали отворачиваться от Зеленского, и эта тенденция только усилится.
В конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.
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В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид Кучма
 
 
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