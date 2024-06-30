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В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 30.06.2024
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11:46 30.06.2024 (обновлено: 11:52 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/vertolet-1956428543.html
В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 30.06.2024
В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
На севере Иркутской области в 200 километрах от города Бодайбо вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, все, кто находился на борту, живы, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T11:46
2024-06-30T11:52
происшествия
иркутская область
бодайбо
бодайбинский район
игорь кобзев
ми-8 амтш
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ИРКУТСК, 30 июн - РИА Новости. На севере Иркутской области в 200 километрах от города Бодайбо вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, все, кто находился на борту, живы, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале."Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 авиакомпании "Ангара" в 200 км от Бодайбо. На борту находились 7 специалистов "Авиалесоохраны" и 3 члена экипажа. Все живы", - написал Кобзев.Он отметил, что в ближайшее время на место вылетает другой борт с техниками, чтобы забрать людей и определить повреждения вертолета.Вертолёт выполнял рейс по усилению группировки пожарных в Бодайбинском районе. Там в удаленной от населенных пунктов местности тушат масштабный лесной пожар. Ликвидация возгорания проходит в сложных условиях, доставка техники в район пожара невозможна. Ежедневно к работе привлекаются два вертолета Ми-8 для переброски людей к местам возгораний.
https://ria.ru/20240614/delo-1953037963.html
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иркутская область
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происшествия, иркутская область, бодайбо, бодайбинский район, игорь кобзев, ми-8 амтш
Происшествия, Иркутская область, Бодайбо, Бодайбинский район, Игорь Кобзев, Ми-8 АМТШ
В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в 200 километрах от Бодайбо

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вертолет Ми-8. Архивное фото
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ИРКУТСК, 30 июн - РИА Новости. На севере Иркутской области в 200 километрах от города Бодайбо вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, все, кто находился на борту, живы, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.
"Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 авиакомпании "Ангара" в 200 км от Бодайбо. На борту находились 7 специалистов "Авиалесоохраны" и 3 члена экипажа. Все живы", - написал Кобзев.
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Он отметил, что в ближайшее время на место вылетает другой борт с техниками, чтобы забрать людей и определить повреждения вертолета.
Вертолёт выполнял рейс по усилению группировки пожарных в Бодайбинском районе. Там в удаленной от населенных пунктов местности тушат масштабный лесной пожар. Ликвидация возгорания проходит в сложных условиях, доставка техники в район пожара невозможна. Ежедневно к работе привлекаются два вертолета Ми-8 для переброски людей к местам возгораний.
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ПроисшествияИркутская областьБодайбоБодайбинский районИгорь КобзевМи-8 АМТШ
 
 
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