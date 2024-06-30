https://ria.ru/20240630/torgovlya-1956404874.html

Россия получила выгоду от санкций, следует из данных ФТС

Россия получила выгоду от санкций, следует из данных ФТС - РИА Новости, 30.06.2024

Россия получила выгоду от санкций, следует из данных ФТС

Импортеры из недружественных стран за два года действия санкций недополучили российских товаров на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей), при этом РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T08:06

2024-06-30T08:06

2024-06-30T14:42

экономика

россия

дмитрий медведев

единая россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Импортеры из недружественных стран за два года действия санкций недополучили российских товаров на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей), при этом Москва смогла перенаправить товары на эту сумму другим государствам и даже получила выгоду в пять триллионов рублей, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Согласно торговой статистике, российский экспорт в недружественные страны в последние два года был неоднородным: некоторые позиции снижались, другие росли. Если брать только первые, то в 2022 году западные импортеры недополучили продукции на 64,1 миллиарда долларов (4,5 триллиона рублей), а в 2023-м — на 192,4 миллиарда долларов (16,5 триллиона рублей). Таким образом, за два года ограничений они недосчитались товаров на 256,5 миллиарда долларов, или почти на 21 триллион рублей. В то же время, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам двух лет российский экспорт оказался в плюсе: по сравнению с периодом до санкций удалось дополнительно заработать за два года 30,9 миллиарда долларов (пять триллионов рублей). Таким образом, благодаря торговле с дружественными странами Москва за два года компенсировала выпавшие доходы, заработав дополнительно как минимум 287,5 миллиарда долларов, или 26 триллионов рублей. В разрезе по товарным группам больше половины продукции (55%), не доехавшей до Запада, пришлось на минералы — 107 миллиардов долларов, еще 38 миллиардов пришлось на драгоценности и 20,7 миллиарда — на металлы. Потери импортеров древесины и продукции из нее составили 9,2 миллиарда долларов, пластмассы и резины — 5,4 миллиарда, оборудования, инструментов и транспорта — пять миллиардов, химикатов — 4,5 миллиарда. Поставки еды сократились на 1,3 миллиарда, продуктов животного происхождения и стройматериалов — на 1,2 миллиарда по каждой группе, а промтоваров — на 0,9 миллиарда. Меньше всего охлаждение торговых отношений затронуло продукты растительного происхождения — сокращение составило 638,5 миллиона долларов, а также жиры и масла — 464,5 миллиона, ткани и одежду — 325 миллиона, предметы искусства — 44 миллиона долларов.Зампредседателя Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в середине июня сообщил, что Россия собирается подсчитать полученный от санкций ущерб для возможности в дальнейшем его предъявить вводившим ограничения странам.

https://ria.ru/20240516/torgovlya-1946551091.html

https://ria.ru/20231209/torgovlya-1914755367.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дмитрий медведев, единая россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), санкции в отношении россии