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Россия получила выгоду от санкций, следует из данных ФТС - РИА Новости, 30.06.2024
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08:06 30.06.2024 (обновлено: 14:42 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/torgovlya-1956404874.html
Россия получила выгоду от санкций, следует из данных ФТС
Россия получила выгоду от санкций, следует из данных ФТС - РИА Новости, 30.06.2024
Россия получила выгоду от санкций, следует из данных ФТС
Импортеры из недружественных стран за два года действия санкций недополучили российских товаров на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей), при этом РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T08:06
2024-06-30T14:42
экономика
россия
дмитрий медведев
единая россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Импортеры из недружественных стран за два года действия санкций недополучили российских товаров на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей), при этом Москва смогла перенаправить товары на эту сумму другим государствам и даже получила выгоду в пять триллионов рублей, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Согласно торговой статистике, российский экспорт в недружественные страны в последние два года был неоднородным: некоторые позиции снижались, другие росли. Если брать только первые, то в 2022 году западные импортеры недополучили продукции на 64,1 миллиарда долларов (4,5 триллиона рублей), а в 2023-м — на 192,4 миллиарда долларов (16,5 триллиона рублей). Таким образом, за два года ограничений они недосчитались товаров на 256,5 миллиарда долларов, или почти на 21 триллион рублей. В то же время, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам двух лет российский экспорт оказался в плюсе: по сравнению с периодом до санкций удалось дополнительно заработать за два года 30,9 миллиарда долларов (пять триллионов рублей). Таким образом, благодаря торговле с дружественными странами Москва за два года компенсировала выпавшие доходы, заработав дополнительно как минимум 287,5 миллиарда долларов, или 26 триллионов рублей. В разрезе по товарным группам больше половины продукции (55%), не доехавшей до Запада, пришлось на минералы — 107 миллиардов долларов, еще 38 миллиардов пришлось на драгоценности и 20,7 миллиарда — на металлы. Потери импортеров древесины и продукции из нее составили 9,2 миллиарда долларов, пластмассы и резины — 5,4 миллиарда, оборудования, инструментов и транспорта — пять миллиардов, химикатов — 4,5 миллиарда. Поставки еды сократились на 1,3 миллиарда, продуктов животного происхождения и стройматериалов — на 1,2 миллиарда по каждой группе, а промтоваров — на 0,9 миллиарда. Меньше всего охлаждение торговых отношений затронуло продукты растительного происхождения — сокращение составило 638,5 миллиона долларов, а также жиры и масла — 464,5 миллиона, ткани и одежду — 325 миллиона, предметы искусства — 44 миллиона долларов.Зампредседателя Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в середине июня сообщил, что Россия собирается подсчитать полученный от санкций ущерб для возможности в дальнейшем его предъявить вводившим ограничения странам.
https://ria.ru/20240516/torgovlya-1946551091.html
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экономика, россия, дмитрий медведев, единая россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Санкции в отношении России
Россия получила выгоду от санкций, следует из данных ФТС

Данные ФТС: Россия выиграла на санкциях пять триллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Импортеры из недружественных стран за два года действия санкций недополучили российских товаров на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей), при этом Москва смогла перенаправить товары на эту сумму другим государствам и даже получила выгоду в пять триллионов рублей, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.
Согласно торговой статистике, российский экспорт в недружественные страны в последние два года был неоднородным: некоторые позиции снижались, другие росли. Если брать только первые, то в 2022 году западные импортеры недополучили продукции на 64,1 миллиарда долларов (4,5 триллиона рублей), а в 2023-м — на 192,4 миллиарда долларов (16,5 триллиона рублей). Таким образом, за два года ограничений они недосчитались товаров на 256,5 миллиарда долларов, или почти на 21 триллион рублей.
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В то же время, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам двух лет российский экспорт оказался в плюсе: по сравнению с периодом до санкций удалось дополнительно заработать за два года 30,9 миллиарда долларов (пять триллионов рублей). Таким образом, благодаря торговле с дружественными странами Москва за два года компенсировала выпавшие доходы, заработав дополнительно как минимум 287,5 миллиарда долларов, или 26 триллионов рублей.
В разрезе по товарным группам больше половины продукции (55%), не доехавшей до Запада, пришлось на минералы — 107 миллиардов долларов, еще 38 миллиардов пришлось на драгоценности и 20,7 миллиарда — на металлы.
Потери импортеров древесины и продукции из нее составили 9,2 миллиарда долларов, пластмассы и резины — 5,4 миллиарда, оборудования, инструментов и транспорта — пять миллиардов, химикатов — 4,5 миллиарда. Поставки еды сократились на 1,3 миллиарда, продуктов животного происхождения и стройматериалов — на 1,2 миллиарда по каждой группе, а промтоваров — на 0,9 миллиарда.
Меньше всего охлаждение торговых отношений затронуло продукты растительного происхождения — сокращение составило 638,5 миллиона долларов, а также жиры и масла — 464,5 миллиона, ткани и одежду — 325 миллиона, предметы искусства — 44 миллиона долларов.
Зампредседателя Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в середине июня сообщил, что Россия собирается подсчитать полученный от санкций ущерб для возможности в дальнейшем его предъявить вводившим ограничения странам.
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ЭкономикаРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Санкции в отношении России
 
 
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