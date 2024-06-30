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Над российскими регионами за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:09 30.06.2024 (обновлено: 11:57 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956402607.html
Над российскими регионами за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников
Над российскими регионами за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.06.2024
Над российскими регионами за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников
Средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, сообщили в... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T07:09
2024-06-30T11:57
россия
белгородская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.&quot;Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей&quot;, — уточнили в ведомстве.Как сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, девять украинских БПЛА сбили над промозоной Липецка. "На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет", — добавил он.Артамонов отметил, что один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, пострадавших нет, власти помогут с ремонтом. Он поблагодарил все службы, обеспечившие безопасность в небе и на земле.Силы ПВО ежедневно перехватывают летательные аппараты противника. Так, накануне в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом сбили шесть БПЛА.
https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956349420.html
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россия, белгородская область
Россия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине
Над российскими регионами за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников

Минобороны: ПВО за ночь сбила над шестью областями России 36 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.
«

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей", — уточнили в ведомстве.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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08:00
Как сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, девять украинских БПЛА сбили над промозоной Липецка.
"На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет", — добавил он.
Артамонов отметил, что один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, пострадавших нет, власти помогут с ремонтом. Он поблагодарил все службы, обеспечившие безопасность в небе и на земле.
Силы ПВО ежедневно перехватывают летательные аппараты противника. Так, накануне в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом сбили шесть БПЛА.
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В Севастополе при утреннем обстреле пострадали четыре человека
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская область
 
 
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