https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956402607.html

Над российскими регионами за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников

Над российскими регионами за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.06.2024

Над российскими регионами за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников

Средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, сообщили в... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T07:09

2024-06-30T07:09

2024-06-30T11:57

россия

белгородская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей", — уточнили в ведомстве.Как сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, девять украинских БПЛА сбили над промозоной Липецка. "На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет", — добавил он.Артамонов отметил, что один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, пострадавших нет, власти помогут с ремонтом. Он поблагодарил все службы, обеспечившие безопасность в небе и на земле.Силы ПВО ежедневно перехватывают летательные аппараты противника. Так, накануне в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом сбили шесть БПЛА.

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956349420.html

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россия, белгородская область