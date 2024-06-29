https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956377046.html

"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ

"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ - РИА Новости, 30.06.2024

"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ

ОТРК "Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона украинской военной техники в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-29T21:38

2024-06-29T21:38

2024-06-30T02:57

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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сергей лебедев

дмитрий песков

украинка

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. ОТРК "Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона украинской военной техники в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны."Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области", — говорится в заявлении.В результате удара уничтожены:Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением дрона "СуперКАМ".Ранее в воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные поразили украинский склад с ракетами для РСЗО и дальнобойными снарядами для установок HIMARS в Матвеевке в Запорожской области. Кроме того, они нанесли удар по гранитному карьеру в поселке Каменное, где находилось хранилище с боекомплектом и военной техникой ВСУ.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

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Удар по месту разгрузки ж/д эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ Расчет "Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки ж/д эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе Украинки в Запорожской области, поражены личный состав, а также бронетранспортеры М-113, комплекс "Бук М1" 2024-06-29T21:38 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, украинка, сша, бмп-2