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"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ - РИА Новости, 30.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:38 29.06.2024 (обновлено: 02:57 30.06.2024)
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956377046.html
"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ
"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ - РИА Новости, 30.06.2024
"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ
ОТРК "Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона украинской военной техники в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-29T21:38
2024-06-30T02:57
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
сергей лебедев
дмитрий песков
украинка
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. ОТРК "Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона украинской военной техники в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.&quot;Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса &quot;Искандер-М&quot; нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области&quot;, — говорится в заявлении.В результате удара уничтожены:Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением дрона "СуперКАМ".Ранее в воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные поразили украинский склад с ракетами для РСЗО и дальнобойными снарядами для установок HIMARS в Матвеевке в Запорожской области. Кроме того, они нанесли удар по гранитному карьеру в поселке Каменное, где находилось хранилище с боекомплектом и военной техникой ВСУ.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240616/zagornoe-1953231092.html
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Удар по месту разгрузки ж/д эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ
Расчет "Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки ж/д эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе Украинки в Запорожской области, поражены личный состав, а также бронетранспортеры М-113, комплекс "Бук М1"
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, украинка, сша, бмп-2
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Украинка, США, БМП-2
"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ

ОТРК "Искандер-М" ударил по месту разгрузки эшелона ВСУ в Запорожской области

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. ОТРК "Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона украинской военной техники в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«

"Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области", — говорится в заявлении.

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В результате удара уничтожены:
  • личный состав ВСУ;
  • бронетранспортеры М113 производства США;
  • топливозаправщики;
  • ЗРК "Бук-М1";
  • БМП-2;
  • грузовой автомобильный транспорт.
Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением дрона "СуперКАМ".
Ранее в воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные поразили украинский склад с ракетами для РСЗО и дальнобойными снарядами для установок HIMARS в Матвеевке в Запорожской области. Кроме того, они нанесли удар по гранитному карьеру в поселке Каменное, где находилось хранилище с боекомплектом и военной техникой ВСУ.
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ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.
В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаСергей ЛебедевДмитрий ПесковУкраинкаСШАБМП-2
 
 
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