https://ria.ru/20240628/pokhudenie-1956019080.html

Эндокринолог назвала три условия снижения веса

Эндокринолог назвала три условия снижения веса - РИА Новости, 28.06.2024

Эндокринолог назвала три условия снижения веса

Стабильного снижения веса можно добиться, если человек соблюдает три условия - нормально спит, достаточно двигается и ест не более 450 граммов еды за раз,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:26

2024-06-28T09:26

2024-06-28T09:26

общество

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Стабильного снижения веса можно добиться, если человек соблюдает три условия - нормально спит, достаточно двигается и ест не более 450 граммов еды за раз, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова. "Почему некоторые сейчас весят 100 килограммов? Потому что мало двигаются, много едят, неправильно спят. Три кита веса – это сон неправильный, недостаточная физическая нагрузка и большое потребление килокалорий", - рассказала Репникова. Врач уточнила, что "худеть правильно - это значит регулярно принимать пищу, каждые три-пять часов". "И калорийность пищи не должна быть высокой, но полноценной – известная гарвардская тарелка, это когда у тебя на половине тарелки овощи, четвертинка - мясо, четвертинка - гарнир. И все это не больше 450 граммов весит", - добавила Репникова. Кроме того, она особо отметила, что "надо понимать, что вес растет у некоторых людей из-за психологических проблем – и это большая часть пациентов". "Поэтому правильно питаться, двигаться и спать - это не всегда эффективно, зачастую нужен еще психиатр или психолог, в зависимости от нарушения или расстройства пищевого поведения у пациента", - заключила эндокринолог.

https://rsport.ria.ru/20231110/zozh-1908770691.html

https://ria.ru/20240129/ves-1924117441.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки