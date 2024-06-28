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МВФ предостерег Запад от использования доходов с российских активов - РИА Новости, 28.06.2024
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22:32 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/mvf-1956236573.html
МВФ предостерег Запад от использования доходов с российских активов
МВФ предостерег Запад от использования доходов с российских активов - РИА Новости, 28.06.2024
МВФ предостерег Запад от использования доходов с российских активов
Решение Запада использовать доходы с замороженных российских активов для помощи Киеву по-прежнему угрожает функционированию международной валютной системы из-за РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T22:32
2024-06-28T22:32
россия
украина
киев
сергей лавров
евросоюз
g7
мвф
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Решение Запада использовать доходы с замороженных российских активов для помощи Киеву по-прежнему угрожает функционированию международной валютной системы из-за недостатка правовой базы, предупредил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей. "Мы призываем вовлеченные страны сделать так, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя решение "Большой семерки" (G7) использовать доходы с активов РФ для помощи Киеву. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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россия, украина, киев, сергей лавров, евросоюз, g7, мвф, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, МВФ, Санкции в отношении России
МВФ предостерег Запад от использования доходов с российских активов

МВФ: решение использовать доходы с российских активов угрожает валютной системе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Решение Запада использовать доходы с замороженных российских активов для помощи Киеву по-прежнему угрожает функционированию международной валютной системы из-за недостатка правовой базы, предупредил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей.
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"Мы призываем вовлеченные страны сделать так, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя решение "Большой семерки" (G7) использовать доходы с активов РФ для помощи Киеву.
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Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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