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Кооперация резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" способствует импортозамещению - РИА Новости, 28.06.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:14 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/kooperatsiya-1956136424.html
Кооперация резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" способствует импортозамещению
Кооперация резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" способствует импортозамещению - РИА Новости, 28.06.2024
Кооперация резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" способствует импортозамещению
Благодаря размещению на одной площадке в ОЭЗ "Технополис Москва" высокотехнологичных производств есть возможность предприятиям в кооперации реализовывать... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:14
2024-06-28T15:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
сергей собянин
геннадий дегтев
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Благодаря размещению на одной площадке в ОЭЗ "Технополис Москва" высокотехнологичных производств есть возможность предприятиям в кооперации реализовывать современные проекты, которые способствуют импортозамещению, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.Он уточнил, что на сегодняшний день в ОЭЗ "Технополис Москва" локализовано более 200 высокотехнологичных производств. Там выпускают инновационные разработки для микроэлектроники, машиностроения, медицины и прочих перспективных отраслей промышленности.Столичный градоначальник Сергей Собянин в своем телеграм-канале ранее рассказал, какие прорывные разработки выпускают в ОЭЗ "Технополис Москва"."ОЭЗ "Технополис Москва" – центр развития высокотехнологичной промышленности столицы, который включает в себя шесть площадок общей площадью свыше 280 гектаров. На них функционирует более 200 предприятий, каждое второе – со статусом резидента. Сегодня столичная особая экономическая зона Москвы стала базовой площадкой для размещения четырех межотраслевых кластеров – фармацевтического, фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения и Федеральный центр беспилотных авиасистем", - цитирует пресс-служба ДИПП Овчинского.По его словам, это позволяет производителям сообща разрабатывать прорывные решения. В кооперации работают и предприятия вне кластеров – они также производят инновационную продукцию с высоким уровнем локализации, которая успешно замещает импортные аналоги.К примеру, "Московский государственный образовательный комплекс" (ГБПОУ МГОК) производит для "Специального конструкторско-технологического бюро прикладной робототехники" (СКТБ ПР) детали для различных робототехнических комплексов, используемых для тушения пожаров, работы в шахтах, ремонта бассейна АЭС. Все детали создаются по уникальным чертежам, разработанным СКТБ ПР, на базе центра коллективного пользования.В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что партнерство с другими резидентами позволяет компаниям расширять бизнес-связи, а также загружать производственную линию, когда она свободна от выполнения собственных заказов. Это повышает показатель производительности. По его словам, взаимодействие на одной территории позволяет предприятиям сократить логистические издержки и облегчает коммуникацию с партнерами.В пресс-службе добавили, что производитель скоростных высокопроизводительных канатно-транспортных систем "Руслет" применяет на своем производстве металлорежущий инструмент, выпущенный резидентом "Микробор". Разработка используется при изготовлении корпусов ролика балансира для канатных дорог. На сегодняшний день канатные системы московского производства поставляются заказчикам по всей стране: от Мурманской области до Камчатского края.
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москва, владислав овчинский, сергей собянин, геннадий дегтев
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Геннадий Дегтев

Кооперация резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" способствует импортозамещению

© Фото : Пресс-служба ДИППКооперация резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" способствует импортозамещению
Кооперация резидентов ОЭЗ Технополис Москва способствует импортозамещению - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Кооперация резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" способствует импортозамещению
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Благодаря размещению на одной площадке в ОЭЗ "Технополис Москва" высокотехнологичных производств есть возможность предприятиям в кооперации реализовывать современные проекты, которые способствуют импортозамещению, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.
Он уточнил, что на сегодняшний день в ОЭЗ "Технополис Москва" локализовано более 200 высокотехнологичных производств. Там выпускают инновационные разработки для микроэлектроники, машиностроения, медицины и прочих перспективных отраслей промышленности.
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Столичный градоначальник Сергей Собянин в своем телеграм-канале ранее рассказал, какие прорывные разработки выпускают в ОЭЗ "Технополис Москва".
"ОЭЗ "Технополис Москва" – центр развития высокотехнологичной промышленности столицы, который включает в себя шесть площадок общей площадью свыше 280 гектаров. На них функционирует более 200 предприятий, каждое второе – со статусом резидента. Сегодня столичная особая экономическая зона Москвы стала базовой площадкой для размещения четырех межотраслевых кластеров – фармацевтического, фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения и Федеральный центр беспилотных авиасистем", - цитирует пресс-служба ДИПП Овчинского.
По его словам, это позволяет производителям сообща разрабатывать прорывные решения. В кооперации работают и предприятия вне кластеров – они также производят инновационную продукцию с высоким уровнем локализации, которая успешно замещает импортные аналоги.
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К примеру, "Московский государственный образовательный комплекс" (ГБПОУ МГОК) производит для "Специального конструкторско-технологического бюро прикладной робототехники" (СКТБ ПР) детали для различных робототехнических комплексов, используемых для тушения пожаров, работы в шахтах, ремонта бассейна АЭС. Все детали создаются по уникальным чертежам, разработанным СКТБ ПР, на базе центра коллективного пользования.
В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что партнерство с другими резидентами позволяет компаниям расширять бизнес-связи, а также загружать производственную линию, когда она свободна от выполнения собственных заказов. Это повышает показатель производительности. По его словам, взаимодействие на одной территории позволяет предприятиям сократить логистические издержки и облегчает коммуникацию с партнерами.
В пресс-службе добавили, что производитель скоростных высокопроизводительных канатно-транспортных систем "Руслет" применяет на своем производстве металлорежущий инструмент, выпущенный резидентом "Микробор". Разработка используется при изготовлении корпусов ролика балансира для канатных дорог. На сегодняшний день канатные системы московского производства поставляются заказчикам по всей стране: от Мурманской области до Камчатского края.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийСергей СобянинГеннадий Дегтев
 
 
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