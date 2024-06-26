https://ria.ru/20240626/proekty-1955626986.html
Более 39 тысяч ульяновцев задействованы в проектах "Движения Первых"
Более 39 тысяч ульяновцев задействованы в проектах "Движения Первых" - РИА Новости, 26.06.2024
Более 39 тысяч ульяновцев задействованы в проектах "Движения Первых"
Более 39 тысяч жителей Ульяновской области задействованы в проектах "Движения Первых", которые существуют в регионе второй год, но уже приносят эффективность и... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:15
2024-06-26T16:15
2024-06-26T16:15
ульяновская область
алексей русских
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955624469_83:80:1500:877_1920x0_80_0_0_e49af6b5b1befc66b21b96abb7194160.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 39 тысяч жителей Ульяновской области задействованы в проектах "Движения Первых", которые существуют в регионе второй год, но уже приносят эффективность и вовлеченность участников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 25 июня состоялось заседание Координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи под председательством губернатора Алексея Русских, на котором обсудили реализацию флагманских и региональных проектов на территории региона. "Движение первых" - дает сотни уникальных программ воспитания и становления личности, активного и ответственного молодежного сообщества, для которого важны уважение к традициям и культурам народов России. "У нас открыто 24 местных отделения "Движения Первых" и 446 первичных - во всех районах области. Более 39 тысяч ребят стали его участниками. "Движение" существует всего второй год, а его эффективность и вовлеченность ребят в его работу только растет. Это самый яркий пример того, насколько наши дети и молодежь нуждались в нем", - отметил Русских, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что молодежь участвует на всероссийских общественных площадках, в молодежных движениях и ключевых проектах. Русских подчеркнул, что очень приятно видеть, как они получают гранты на реализацию своих инициатив. Председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" Светлана Миронова отметила, что местным отделением в этом году запланировано 74 проекта, которые будут направлены на обучение кадрового состава. Особое внимание будет уделено формированию и развитию детского и молодежного активов. "Глядя на такую насыщенную жизнь участников "Движения Первых" Ульяновской области, можно с уверенностью сказать, что организация, действительно, открывает большие перспективы для детей и молодежи, помогает молодым людям найти себя и свое место в мире", - отметил министр молодежного развития Ульяновской области Артем Мирошников. Он заключил, что впереди еще 19 поездок для более 150 участников.
https://ria.ru/20240415/traditsii-1940204066.html
https://ria.ru/20240404/tekhkolledzh-1937838743.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955624469_184:26:1483:1000_1920x0_80_0_0_1f10e65e8935ff651507326750740df2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей русских, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Ульяновская область, Алексей Русских, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 39 тысяч жителей Ульяновской области задействованы в проектах "Движения Первых", которые существуют в регионе второй год, но уже приносят эффективность и вовлеченность участников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
25 июня состоялось заседание Координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи под председательством губернатора Алексея Русских
, на котором обсудили реализацию флагманских и региональных проектов на территории региона.
"Движение первых" - дает сотни уникальных программ воспитания и становления личности, активного и ответственного молодежного сообщества, для которого важны уважение к традициям и культурам народов России.
"У нас открыто 24 местных отделения "Движения Первых" и 446 первичных - во всех районах области. Более 39 тысяч ребят стали его участниками. "Движение" существует всего второй год, а его эффективность и вовлеченность ребят в его работу только растет. Это самый яркий пример того, насколько наши дети и молодежь нуждались в нем", - отметил Русских, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что молодежь участвует на всероссийских общественных площадках, в молодежных движениях и ключевых проектах. Русских подчеркнул, что очень приятно видеть, как они получают гранты на реализацию своих инициатив.
Председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" Светлана Миронова отметила, что местным отделением в этом году запланировано 74 проекта, которые будут направлены на обучение кадрового состава. Особое внимание будет уделено формированию и развитию детского и молодежного активов.
"Глядя на такую насыщенную жизнь участников "Движения Первых" Ульяновской области, можно с уверенностью сказать, что организация, действительно, открывает большие перспективы для детей и молодежи, помогает молодым людям найти себя и свое место в мире", - отметил министр молодежного развития Ульяновской области Артем Мирошников.
Он заключил, что впереди еще 19 поездок для более 150 участников.