https://ria.ru/20240626/proekty-1955626986.html

Более 39 тысяч ульяновцев задействованы в проектах "Движения Первых"

Более 39 тысяч ульяновцев задействованы в проектах "Движения Первых" - РИА Новости, 26.06.2024

Более 39 тысяч ульяновцев задействованы в проектах "Движения Первых"

Более 39 тысяч жителей Ульяновской области задействованы в проектах "Движения Первых", которые существуют в регионе второй год, но уже приносят эффективность и... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:15

2024-06-26T16:15

2024-06-26T16:15

ульяновская область

алексей русских

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 39 тысяч жителей Ульяновской области задействованы в проектах "Движения Первых", которые существуют в регионе второй год, но уже приносят эффективность и вовлеченность участников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 25 июня состоялось заседание Координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи под председательством губернатора Алексея Русских, на котором обсудили реализацию флагманских и региональных проектов на территории региона. "Движение первых" - дает сотни уникальных программ воспитания и становления личности, активного и ответственного молодежного сообщества, для которого важны уважение к традициям и культурам народов России. "У нас открыто 24 местных отделения "Движения Первых" и 446 первичных - во всех районах области. Более 39 тысяч ребят стали его участниками. "Движение" существует всего второй год, а его эффективность и вовлеченность ребят в его работу только растет. Это самый яркий пример того, насколько наши дети и молодежь нуждались в нем", - отметил Русских, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что молодежь участвует на всероссийских общественных площадках, в молодежных движениях и ключевых проектах. Русских подчеркнул, что очень приятно видеть, как они получают гранты на реализацию своих инициатив. Председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" Светлана Миронова отметила, что местным отделением в этом году запланировано 74 проекта, которые будут направлены на обучение кадрового состава. Особое внимание будет уделено формированию и развитию детского и молодежного активов. "Глядя на такую насыщенную жизнь участников "Движения Первых" Ульяновской области, можно с уверенностью сказать, что организация, действительно, открывает большие перспективы для детей и молодежи, помогает молодым людям найти себя и свое место в мире", - отметил министр молодежного развития Ульяновской области Артем Мирошников. Он заключил, что впереди еще 19 поездок для более 150 участников.

https://ria.ru/20240415/traditsii-1940204066.html

https://ria.ru/20240404/tekhkolledzh-1937838743.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей русских, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"